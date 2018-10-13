آخرین وضعیت شکایت همامی از پرسپولیس و «آزادی» برای فینال آسیا

سهیل مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شکایت مسعود همامی از پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا به سازمان لیگ ایران منعکس شده است، درباره تجهیز ورزشگاه آزادی برای فینال آسیا در صورت صعود پرسپولیس صحبتهایی مطرح کرد که مشروح این گفتگو در ادامه می آید:

* خبرگزاری مهر - آقای مهدی! آخرین وضعیت تجهیز استادیوم آزادی برای فینال آسیا به کجا رسیده است؟

- سهیل مهدی: من در جریان جزئیات نیستم. ناظری که از AFC آمده بود، گزارشش را به فدراسیون فوتبال داده است. نکته مهم شاید نوع برگزاری فینال باشد. برگزاری فینال پروتکل های جدیدی را می طلبد و سهمیه های مختلفی را برای جایگاه تماشاگران، جایگاه رسانه، جایگاه ویژه و ... این فضاها باید در ورزشگاه آزادی مورد بازبینی قرار بگیرد. طبیعتا این جایگاه ها در بازی رفت برای تیم میهمان هم خواهد بود.

* پروتکل برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا می تواند با برگزاری جام جهانی برابری کند؟

- یک جورهایی می توان گفت نوع برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا نزدیک به بازی های مرحله مقدماتی جام جهانی است؛ از نظر ریسک و افراد برگزار کننده ها.

* قبول دارید امکانات ورزشگاه آزادی برای فینال آسیا محدود است؟

- آزادی استادیوم خوبی است ولی باید از نظر سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز شود. طبیعتا ما هم نگران هستیم اما اگر این استادیوم تجهیز شود و فینال آسیا را تجربه کند، قطعا می تواند به یک الگو تبدیل شود؛ چه از نظر امکانات و چه از نظر افراد برگزار کننده.

* آیا شما به عنوان مسئول کمیته صدور مجوز حرفه ای، گزارش باشگاه های ایرانی را به کمیته بدوی انعکاس داده اید؟

- هنوز خیر؛ جزئیاتی مانده که باید کامل شود.

* این روزها صحبت از شکایت مجدد نفراتی مثل مسعود همامی از پرسپولیس و یا جواد نکونام از استقلال به AFC مطرح است. چقدر این شکایت ها می تواند برای این دو باشگاه مشکل ساز بشود؟

- من درباره اشخاص حرف نمی زنم چون مورد به مورد متفاوت است. به طور کلی اگر بازیکن ابتدا مدارکش را به AFC بدهد، آنها این مدارک را به ما منعکس می کنند و در داخل ایران ادعای دو طرف یعنی هم بازیکن و هم باشگاه بررسی می شود. خوشبختانه در کمیته بدوی افرادی مستقل از فوتبال حضور دارند. منظورم این است که این افراد از قدیمی های فوتبال هستند اما در سازمان ها و باشگاه های فوتبال سمت و وابستگی ندارند. آنها هم مدارک را بررسی می کنند و بهترین قضاوت را خواهند داشت. در واقع این کمیته کمک می کند تا مشکل دو طرف حل شود.

* در مورد باشگاه پرسپولیس و مسعود همامی سئوال این است که آیا AFC مدارک و شکایت این بازیکن را به شما ارسال کرده است؟

- بله؛ AFC بلافاصله همان روز و یا یک روز بعد این شکایت ها را برای خودمان می فرستد. ما هم سعی کردیم با کمک به دو طرف، مشکل را حل و فصل کنیم. خب وقتی شکایتی اینچنین صورت می گیرد، باید مدارک باشگاه و یا طرف دیگر هم بررسی شود و کمیته بدوی هم راهکارهای قانونی دارد.

* آیا ممکن است همین مورد شکایت همامی برای مجوز حرفه ای فصل آینده پرسپولیس مشکل ساز شود؟

- مدارک در اختیار کمیته بدوی است و مسئولان این کمیته باید پاسخگو باشند. در نهایت امیدوارم اتفاقی رخ بدهد که هر دو طرف منتفع شوند.

* آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا به حرف و گزارش کمیته بدوی اکتفا می کند و یا ممکن است خودش هم بررسی های جدیدی داشته باشد؟

- AFC هم می تواند به کمیته بدوی اکتفا کند و هم خودش بررسی های جداگانه ای انجام بدهد. در هر صورت نظر نهایی با AFC است. حتی کنفدراسیون آسیا می تواند فدراسیون فوتبال یک کشور را به خاطر اطلاع رسانی نادرست و مدارک دور از واقعیت، دچار محدودیت و مشکل کند.

* چند روز پیش رسانه های اماراتی اعلام کردند ۱۱ بازیکن این کشور از کمیته بدوی این کشور مجوز حرفه ای گرفته اند. آیا این می تواند برای باشگاه های ایرانی زنگ خطر باشد؟

- از لحاظ رنکینگ و رتبه خیر ولی از نظر رقابت بله؛ می تواند برای باشگاه های ما خطر باشد.