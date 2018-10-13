رونمایی از تمبر بزرگداشت هفته نیروی انتظامی/ تقویت تعاملات پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در دیدار با محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و شهدای عرصه نظم و امنیت اظهار داشت: بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر درود می فرستیم و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله امام خامنه ای عزیز داریم.

وی در ادامه ضمن خیرمقدم به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با اشاره به تنوع و گستردگی مأموریتی پلیس عنوان کرد: نیروی انتظامی برای تأمین و حفظ نظم، امنیت و ارتقاء آرامش و آسایش مردم در جای جای کشور حضور فعال و هوشیارانه ای دارد.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: انصافا همکارانم با وجود برخی کمبودها با روحیه جهادی مأموریت ها را به خوبی پیش می برند.

عالی ترین مقام انتظامی کشور بر لزوم تلاش همه سازمان ها و دستگاه ها برای ارائه خدمات مطلوب تر به مردم تأکید کرد و افزود: تقویت تعاملات پلیس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار است و ان شاء الله با هماهنگی خوبی که بین نیروی انتظامی و وزارت ارتباطات وجود دارد بتوانیم خدمات شایسته ای به مردم عزیز ارائه کنیم.

گفتنی است، در پایان این نشست از تمبر بزرگداشت هفته نیروی انتظامی با حضور فرمانده ناجا و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.