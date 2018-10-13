به گزارش خبرنگار مهر، حامد خدادوست دبیر اجرایی مسابقات چهارمین جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» گفت: این مسابقات در دو حوزه دانشجویی و دانش‌آموزی در روزها یکم تا ۳ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: حوزه دانشجویی این مسابقات شامل رقابت‌های «طراحی و ساخت شناور»، «ربات‌های زیردریایی» و «جکت‌های ماکارونی» است و در حوزه دانش‌آموزی نیز مسابقات «شناورهای کنترل از راه دور»، «زیرسطحی»، «شناورهای (ChemiShip)، «قایق‌های کاغذی» و «جکت‌های ماکارونی» برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی مسابقات دریا مسیر پیشرفت ادامه داد: طراحی و ساخت شناورها و زیردریایی‌های مرتبط با دریا به منظورانجام ماموریت هدفمند، مهمترین هدف برگزاری این مسابقات است که در آنها تلاش می‌شود ایده‌های خلاقانه با محوریت «عملکرد بهتر»، به چالش کشیده شود.

خدادوست اضافه کرد: دبیرخانه‌های مختلف دانشجویی و دانش‌آموزی برنامه‌ریزی و اقدامات خود را از ابتدای امسال آغاز کرده و با معرفی چالش‌های رقابتی در هر بخش، به هدایت و پشتیبانی تیم‌های شرکت‌کننده پرداخته‌اند.

وی عنوان کرد: ضمن اینکه مطابق با اهداف علمی جشنواره، دوره‌های آموزشی مفاهیم رانش و کنترل شناورها نیز برگزار شده است.

دبیر اجرایی مسابقات دریا مسیر پیشرفت یادآور شد: در حوزه دانشجویی «مسابقات طراحی و ساخت شناورها» توسط دبیرخانه دانشگاه صنعتی شریف برنامه‌ریزی و پس از ثبت‌نام تیم‌ها تا تیرماه ۹۷، مراحل دریافت مستندات فنی و دفترچه‌های طراحی از تیم‌های دانشجویی انجام شد.

خدادوست افزود: تیم‌های شرکت‌کننده در روزهای اول، دوم و سوم جشنواره در۵ بخش مسابقاتی در محل دریاچه باغ‌موزه دفاع‌مقدس به رقابت می‌پردازند و مسابقات ربات‌های زیردریایی (ROV) نیز با کمک دانشگاه آزاد قزوین با تیم‌های دانشجویی نهایی شده، رقابت‌های خود را در روز اول آبان و دوم جشنواره در محل استخر رازی تهران پیگیری می‌کنند.

وی اظهار داشت: همچنین در حوزه دانش‌آموزی «رقابت‌های شناورهای کنترل از راه دور» و «ربات‌های زیرسطحی» با برگزاری کارگاه الکترونیک و مکانیک ربات‌های زیرسطحی توسط مدیریت پژوهش‌سرهای استان تهران برنامه‌ریزی شد که تیم‌های شرکت‌کننده در روزهای اول و دوم آبان ماه در محل دریاچه باغ‌موزه دفاع‌مقدس و استخر رازی به رقابت می‌پردازند.

دبیر اجرایی مسابقات دریا مسیر پیشرفت تاکید کرد: همچنین مسابقات «شناورهای chemiship» با هدف بکارگیری فرآیند الکترولیز در نیروی محرکه شناورها در روز دوم آبان و مسابقات قایق‌های سبک کاغذی با هدف پایداری و حرکت شناور تحت بار در روز سوم آبان پیگیری می‌شود.

خدادوست خاطرنشان کرد: مسابقات «جکت‌های ماکارونی» نیز با هدف مدلسازی سازه‌های دریایی به شکل جکت، با هدف دستیابی به بارگذاری بهینه سازه‌ها برای تیم‌های شرکت‌کننده برنامه ریزی شده است؛ این مسابقات نیز در جریان برگزاری جشنواره، در مجموعه باغ‌موزه دفاع‌مقدس برگزار می‌شود.

چهارمین دوره جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» در بخش‌های «جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی»، «مسابقات ربات‌های زیردریایی(ROV) »، «مسابقات طراحی و ساخت شناورهای دریایی (RSV) « «مسابقه ملی ایده‌پردازی دریایی»، «طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه دریایی کشور»، «جشنواره دانش‌آموزی دریا»، «نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی کشور»، «رویداد استارت‌آپ دمو اپلیکیشن دریایی» و «رویداد کارآفرینی هوشمندسازی بنادر» به همت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی و ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان، یکم تا سوم آبان‌ماه در باغ موزه دفاع‌مقدس برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت mitc.isti.ir مراجعه کنند.