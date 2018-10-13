عربستان منتظر «تنبیه سخت» باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، فشارهای رسانه ای بر دولت آمریکا در مورد جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده را وادار به واکنشی جدید کرد.

در همین رابطه اسپوتنیک امروز شنبه گزارش داد که ترامپ تهدید کرده است اگر عربستان در پس ماجرای مفقود شدن جمال خاشقجی باشد تنبیهی سخت در انتظار ریاض خواهد بود.

ترامپ در بخشی از برنامه ۶۰ دقیقه شبکه تلویزیونی سی بی اس که قرار است روز یکشنبه(فردا) پخش شود گفت: احتمال دست داشتن سعودی ها در ناپدیدشدن خاشقچی وجود دارد که در این صورت ایالات متحده تنبیه شدیدی بر این کشور اعمال خواهد کرد.

این در حالی است که ترامپ پیشتر گفته بود تمایلی به شنیدن اخبار مربوط به خاشقجی ندارد.

ترامپ همچنین در برابر درخواست برخی از سناتورهای آمریکایی برای قطع صادرات تسلیحات به عربستان به دلیل ماجرای خاشقجی و همچنین جنگ یمن، گفته بود که حاضر نیست سرمایه گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری عربستان را فدای ماجرای خاشقجی کند.

جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی، هفته گذشته بعد از مراجعه به کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

این در حالی است که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته در مصاحبه با رسانه های آمریکایی مدعی شده بود که خاشقجی مدت کوتاهی بعد از آنکه وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شده از آنجا خارج شده است.

روزنامه واشنگتن پست در روزهای گذشته اعلام کرده بود که یک تیم ۱۵ نفره از عربستان برای کشتن خاشقجی به ترکیه سفر کرده است.

از سوی دیگر مجتهد فعال توئیتری و افشا کننده مسائل عربستان در توئیتی نوشت: منابع ترکیه اعلام کرده اند که جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی شکنجه و سپس به قتل رسیده است و پس از قتل نیز جسد وی مثله شده است. تصاویر همه این رویدادها موجود است.

وی در ادامه توئیت خود گفت: ویدئویی از شکنجه و قتل خاشقجی برای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ارسال شده است. اگر این خبر تایید شود یعنی خبر اخراج وی از ترکیه و ورود وی به عربستان صحیح نیست.

مجتهد در پایان اعلام کرد که ترکیه باید جزئیات قتل خاشقجی را به طور کامل اعلام کند. وی افزود: ترکیه دلایل قطعی و تفصیلی درخصوص شکنجه جمال خاشقجی را می داند و این دلایل چه بسا به زودی اعلام می‌شود. به نظر می رسد گروهی که این عملیات را انجام داده حرفه ای نبوده است چرا که نتوانسته این موضوع را پنهان و جزئیات دردناک آن را از بین ببرد. عملیاتی که نیازمند موضع جدی و قاطع ترکیه است و آیا ترکیه تنها به اعتراض اکتفا خواهد کرد؟

شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جسد «جمال خاشقجی» روزنامه نگار مشهور سعودی در یکی از مناطق استانبول ترکیه پیدا شده است.

گزارش‌های اولیه پلیس ترکیه حاکی است که «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود داخل کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شده است.

یکی از این منابع آگاه گفت: «ارزیابی اولیه پلیس ترکیه این است که آقای خاشقجی داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. ما معتقدیم این قتل با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته و جسد او به بیرون از کنسولگری منتقل شده است».