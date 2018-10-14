  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

همزمان با هفته تکنولوژی دبی؛

نمایشگاه فناوری اطلاعات جیتکس آغاز به کار کرد

نمایشگاه فناوری اطلاعات جیتکس آغاز به کار کرد

نمایشگاه فناوری اطلاعات «جیتکس» همزمان با هفته تکنولوژی دبی و با حضور بیش از ۳۱ شرکت ایرانی در قالب پاویون جمهوری اسلامی ایران، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جیتکس، سی و هشتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس از امروز ۲۲ مهرماه به مدت ۵ روز ( تا ۲۶ مهرماه) میزبان آخرین دستاوردهای شرکتهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلفی همچون اینترنت اشیا، شهر هوشمند، هوش مصنوعی، سخت افزار و نرم افزار، اپلیکیش های موبایل، امنیت اطلاعات، بازی های رایانه ای، هواپیماهای بدون سرنشین، لپ‌تاپ و تبلت، گوشی تلفن همراه، زیرساخت و شبکه‌های ارتباطی، تکنولوژی صوتی و سایرخدمات اینترنتی است.

در این نمایشگاه پاویون جمهوری اسلامی ایران با حضور ۳۱ شرکت ایرانی و با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار و مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارشاد، تشکیل شده است.

از این تعداد ۱۸ استارتاپ با حمایت اتاق بازرگانی تهران، ۵ استارتاپ با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان، ۵ شرکت نشر دیجیتال و ۳ شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه حضور یافته اند.

معرفی آخرین دستاوردها، تلاش برای جذب بازار خارجی و نیز حضور در نشست های تخصصی از جمله اهداف حضور شرکتهای دانش بنیان و استارتاپهای ایرانی در این رویداد بین المللی است.

این نمایشگاه به عنوان بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات منطقه خاورمیانه، هم اکنون در مرکز تجارت جهانی دبی درحال برگزاری است.

کد مطلب 4429750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها