نمایشگاه فناوری اطلاعات جیتکس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جیتکس، سی و هشتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس از امروز ۲۲ مهرماه به مدت ۵ روز ( تا ۲۶ مهرماه) میزبان آخرین دستاوردهای شرکتهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلفی همچون اینترنت اشیا، شهر هوشمند، هوش مصنوعی، سخت افزار و نرم افزار، اپلیکیش های موبایل، امنیت اطلاعات، بازی های رایانه ای، هواپیماهای بدون سرنشین، لپ‌تاپ و تبلت، گوشی تلفن همراه، زیرساخت و شبکه‌های ارتباطی، تکنولوژی صوتی و سایرخدمات اینترنتی است.

در این نمایشگاه پاویون جمهوری اسلامی ایران با حضور ۳۱ شرکت ایرانی و با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار و مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارشاد، تشکیل شده است.

از این تعداد ۱۸ استارتاپ با حمایت اتاق بازرگانی تهران، ۵ استارتاپ با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان، ۵ شرکت نشر دیجیتال و ۳ شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه حضور یافته اند.

معرفی آخرین دستاوردها، تلاش برای جذب بازار خارجی و نیز حضور در نشست های تخصصی از جمله اهداف حضور شرکتهای دانش بنیان و استارتاپهای ایرانی در این رویداد بین المللی است.

این نمایشگاه به عنوان بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات منطقه خاورمیانه، هم اکنون در مرکز تجارت جهانی دبی درحال برگزاری است.