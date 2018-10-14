ارزش رضایتمندی از بهشت زهرا(س) قابل ستایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در آخرین روز از هفته نیروی انتظامی به همراه جمعی از فرماندهان پلیس راهور با حضور در بهشت زهرا(س) با مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) دیدار و تبادل نظر کردند.

مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در ابتدای این دیدار گفت: سازمان ها و نهادهای خدماتی که خدمات خاص و مورد نیاز مردم را ارائه می کنند لازم است که با هم هماهنگ بوده و با همکاری یکدیگر کارها را سامان دهند. پلیس و شهرداری تهران از جمله ی این نهادها هستند که لازم است در بالاترین سطح با هم هماهنگ باشند و این موضوع ارتباط مستقیمی با روحیه ی مدیران ارشد این نهادها دارد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران تصریح کرد: در زمان حضور سردار مهماندار در پلیس راهور تهران، این هماهنگی با شهرداری تهران بویژه در تعامل با معاونت خدمات شهری و محیط زیست در بالاترین سطح بوده است و این موضوع به اراده و خواست و روحیه ی خاص ایشان بر می گردد که به دنبال تعامل و همکاری متقابل است.

در ادامه این دیدار، سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران گفت: در هر شغلی افراد در پی کسب سود و درآمد خویش هستند اما سود مجموعه هایی مانند پلیس و شهرداری و بهشت زهرا(س) در رضایتمندی شهروندان است؛ یعنی هر چه رضایت مردم از ما خدمتگزاران بیشتر باشد، ما نیز سود بیشتری برده ایم.

خدماتی که پرسنل شریف و زحمتکش سازمان بهشت زهرا(س) در شرایط سخت به مردم داغدار ارائه می کنند و باعث تسلی روح و روان افراد داغدیده می شوند، بسیار ارزشمند بوده و از این منظر، شما رضایت مردم را کسب کرده اید و این موضوع ارزش بسیار بالایی دارد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خدمت کردن در پلیس را نیز از جنس خدمات شهرداری دانست و ادامه داد: اخذ رضایتمندی مردم ارزش بالایی دارد؛ این ارزش ایجاد شده توسط سازمان بهشت زهرا(س) برای شهرداری تهران بسیار متفاوت و قابل ستایش است.

سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) نیز با اشاره به هفته ی نیروی انتظامی ضمن تبریک این ایام به نیروهای فداکار و ایثارگر نیروی انتظامی گفت: تغییر رفتار شهروندان حاصل نمی شود مگر با تغییر رفتار خودمان؛ همین کاری که پلیس راهور تهران به فرماندهی سردار مهماندار به نحو احسن آن را اجرائی کرده است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) تصریح کرد: امنیت از اعتماد بوجود می آید، اعتماد نیز به راحتی شکل نمی گیرد و ساخته نمی شود مگر اینکه صادقانه به مردم خدمت کنیم. به جرات میتوان گفت همین حسی که نیروی انتظامی در جامعه بوجود آورده است.یعنی حس اعتماد بین مردم.

وی تصریح کرد: امروز نیروی انتظامی مرجع امنیت و آرامش مردم است.

سعید خال افزود: نیروهای انتظامی مدافعین حریم کشور هستند و تقدیم هزاران شهید در این راه بهترین گواه بر این مدعاست که شما خدمتگزاران به آحاد مردم هستید و این بسیار ارزشمند است.

در پایان نشست از تلاش‌های برخی فرماندهان و رؤسای ارشد کلانتری های پلیس راهور جنوب تهران تقدیر و تشکر شد و عکسی دسته جمعی به یادگار گرفته شد.

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