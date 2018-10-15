وقوع ۵۶ سیل طی ۵ سال در مازندران/اجرای الگوی مدیریت جامع آبخیز

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم حسین پور یکشنبه شب پس از بازدید از حوزه های آبخیز مناطق سیلزده غرب مازندران در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع ۵۶ مورد سیل در استان مازندران اظهار داشت: در سیل اخیردر رامسر ۳۱۳ میلی متر بارندگی و در نوشهر ۲۶۲ میلی متر بارش ثبت شد که ۸۶ میلی متر باران طی سه ساعت رخ داد و به اندازه بارش سه سال برخی مناطق کشور بوده است.

وی با بیان اینکه اغلب مناطق کشور خشک و نیمه خشک است گفت: همچنین ۱۰۶ مورد سیل شش ماه سال جاری در کشور رخ داد و اجرای طرح های آبخیزداری داری و آبخوانداری سبب شد تا۱۹۰ میلیون متر مکعب از حجم سیلاب ها کنترل و از شدت سیل کاسته شو

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها با تاکید براینکه به جای مقابله و جبران خسارت باید با هزینه کمتر به سمت پیشگیری در بالادست بپردازیم و با اشاره به اینکه کشور ما مشکلات خشکسالی و کم آبی و سیل مواجه است گفت: جلوگیری از فرسایش خاک و احیای پوشش گیاهی در پهنه سرزمین در حوزه آبخیزداری و طرح جامع آبخیز مطرح است.

توسعه طرح های آبخیزداری در ۱۰ میلیون هکتار طی برنامه ششم

وی با تاکید بر مشارکت واقعی مردم در سطوح مدیریت آبخیز اظهار داشت: مردم باید در حوزه های آبخیز به عنوان صاحبان عرصه نقش آفرینی کنند و در گذشته عملیات آبخیزداری در ۱۱ میلیون هکتار از حوزه های آبخیز کشور انجام شده است و برابر پیش بینی برنامه ششم توسعه آبخیزداری در۱۰ میلیون هکتار از حوزهای آبخیز کشور و این نشان از اهتمام دولت و مجلس به این حوزه است.

وی گفت: در سال جاری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، به طور گسترده در اقصی نقاط کشور فعالیت آبخیزداری در دست اقدام است و برابر برنامه زمانبندی پیش بینی شده اقدامات مکانیکی و سازه ای تا پایان آذرماه به بهره برداری می رسد.

حسین پور با بیان اینکه بالغ برا ی۲۸۷ حوزه آبخیز تحت پوشش برنامه کنترل سیلاب و آبخوانداری قرار دارد، یکی از اهداف اجرای طرح ها را پیشگیری از سیل برشمرد و با عنوان اینکه اینکه سالانه ۳۱ بلا از ۴۱ بلایای طبیعی در کشور رخ می دهد ادامه داد: بعد از زلزله، سیل بیشترین خسارت را به کشور می زند.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها با اظهار اینکه اینکه مدیریت پهنه سیلاب باید با رویکرد پیشگیری از سیل، احیای پوشش گیاهی در بالادست و نفوذ آب در زمین و درون خاک اجرایی شود ادامه داد: در استان مازندران و شمال یکی از مشکلات سیلاب به شمار می رود و متاسفانه با تشدید سیل و افزایش شدت آن مواجه هستیم.

حسین پور تصریح کرد: استان مازندران شاهد شدیدترین سیل در دهه ۹۰ بوده است و بارش اخیر نیز نشان داده که جزو مناطق با شدت سیل بالا و سیلخیزی زیاد در سطح کشور است.

وی گفت: در سال جاری ۴۵ هزار هکتار از حوزه های آبخیز غرب مازندران در برنامه اجرای ملی طرح آبخیزداری و آبخوانداری قرار دادیم و به همین میزان طرح نیز در شرق استان اجرا شده است.

مطالعه طرح های آبخیزداری در ۱۰۰ هزار هکتار از حوزه های آبخیز غرب مازندران

وی با بیان اینکه ۱۰۰ هزار هکتار از حوزه های آبخیز غرب مازندران در دست مطالعه قرار دارد گفت:اکیپی از سازمان جنگل ها و مراتع بعد از وقوع سیل به منطقه اعزام شدند و از مناطق مختلف با هدف بررسی سیل اخیر، علل و عوامل ایجاد سیل و ظرفیت های حوزه های آبخیز در راستای پیشگیری از سیل و ایمن سازی مورد پایش قرار گرفتند.

ابوالقاسم حسین پوربا اشاره به اثربخشی کارهای آبخیزداری در پیشگیری از سیل گفت: اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری و سازه های مشبک سرشاخه گیر نقش موثری در کاهش خسارت سیل داشته است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها یادآور شد: طرح های آبخوانداری در پیشگیری از خسارت های سیل تاثیر بسزایی دارد زیرا کارهای بالادستی ریسک سیل را کاهش می دهد و باید به دنبال کاهش ریسک مخاطرات سیل در کشور باشیم.

وی با اظهار اینکه باید در راستای ایمن سازی و مدیریت ریسک، خطرپذیری مخاطرات را در کشور کاهش دهیم گفت: وقتی حوزه های آبخیز ایمن باشند ریسک سیل خودبخود کاهش می یابد و علاوه براین در پایین دست نیز باید به مواردی از جمله عدم تخریب بستر رودخانه و تجاوز به آن توجه کرد.

اجرای الگوی مدیریت جامع آبخیز در کشور

حسین پور با اظهار اینکه به دنبال انسجام دستگاه ها در مدیریت جامع آبخیز هستیم و باید از بخشی نگری پرهیز کنیم گفت: در بیش از دو میلیون هکتار در ۳۳ حوزه آبخیز کشور الگوی مدیریت جامع آبخیز در حال تمرین و جامع نگری است.

وی با اشاره به آنکه محور این طرح مردم هستند و با بیان اینکه هفت گام اجرایی در مدیریت جامع حوزه آبریز و آبخیزپیش بینی شده است گفت: به عنوان نمونه ظرفیت گردشگری در حوزه آبخیزها مشخص و تعریف شده که نگاه نو و جدید به شمار می رود.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: استعداد سرزمین، مشارکت مردم و انسجام دستگاه ها و ارگان های دولتی دخیل در مدیر جامع حوزه آبخیزداری اصل مهم است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ تا ۹۰ هزار هکتار از عرصه های غرب استان تحت پوشش طرح آبخیزداری قرار گرفته است گفت: در حوزه نیرنگ، عباس آباد، ماشلک کار آبخیزداری موثر بوده است.

حسین پور با بیان اینکه اعتبارات آبخیزداری در سنوات گذشته قابل قیاس با اعتباارت کنونی نیست گفت: باید دید حوزه استان چقدر برای سیل مایه گذاشته است ونگاه مسئولان محلی نیز باید همسو با اعتبارات ملی باشد.

وی گفت: شدت سیلاب ها در ایران به دلیل تغییر و نوسانات اقلیمی و مسائل سرزمینی افزایش یافته است و سیل هایی با بارش ۱۰۰ میلی متر در کشور رخ می داد و از این حیث مازندران رکورددار سیل های شدید در کشور است.