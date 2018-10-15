آیین نکوداشت انوشیروان ارجمند در تئاتر شهر برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی امام جمعه موقت تهران شامگاه یکشنبه ۲۲ مهر با حضور در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر ضمن حضور در آیین نکوداشت زنده یاد انوشیروان ارجمند بازیگر فقید تئاتر، سینما و تلویزیون چراغ نمایش «خاتون» به نویسندگی و کارگردانی حسین عالم بخش را روشن کرد.

حسین مسافرآستانه کارگردان و دبیر شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر در ابتدای این مراسم که با حضور خانواده ارجمند برگزار شد، گفت: تماشای تئاتر موجب ارتقای آگاهی ما می شود و این ارزش وقتی دوچندان می شود که بتوانیم در تئاتر مذهبی نیز حضور پیدا کنیم. به اعتقاد من تماشای تئاتر مذهبی به مراتب ارزش بیشتری برای تماشاگر دارد و به نظرم شکل دیگری از شرکت در مجلس عزای پسر فاطمه (س) است.

وی با قدردانی از به صحنه رفتن نمایش «خاتون» برای سومین سال پیاپی توضیح داد: خیلی خرسندم که در کوران فعالیت های نمایشی کشور همچنان شاهد رشد قابل قبول تئاتر دینی هستیم. این گونه تئاتری در برخی مقاطع تاریخی جایگاه درستی نداشت اما تلاش مستمر هنرمندان این عرصه از جمله حسین عالم بخش موجب شد این نوع تئاتر در جایگاه بسیار ویژه ای قرار گیرد و چقدر خوب است که چنین موضوعاتی به صورت حرفه ای در تالارهای حرفه ای میزبان علاقه مندان است. ما امشب شاهد اجرای یک نمایش عالی هستیم که هنرمندان آن با عشق و صمیمیت خودشان روی صحنه حاضر شدند. آنها امشب با میل و اشتیاق خودشان در شرایطی روی صحنه رفته اند که تعدادی دیگر بر خلاف آنها فکر می کنند. به اعتقاد من آنها بدون هیچ تردیدی هنرمندان ارزشمندی هستند که واقعا جای قدردانی دارد.

این کارگردان تئاتر که طی سال های گذشته کارگردانی چندین دوره نمایش «خورشید کاروان» را به عهده داشته در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن قدردانی از مقام هنری زنده یاد انوشیروان ارجمند بیان کرد: یکی از هنرمندانی که بخش زیادی از عمرش را وقف تئاتر مذهبی کرد انوشیروان ارجمند بود که من این سعادت را داشتم در سال های متمادی با او برای اجرای نمایش «خورشید کاروان» همکاری مشترک داشته باشم. او با حضورش در این نمایش سبب ساز ورود پروژه «خورشید کاروان» به جریان حرفه ای تئاتر کشور شد. انوشیروان ارجمند به درستی و در ارزشمندترین شرایط ممکن حتی زمانی که شرایط جسمانی مطلوبی نداشت با عشق به حضرت سیدالشهدا (ع) در کنار پروژه حضور داشت.

مسافرآستانه ادامه داد: من خوب به خاطر دارم زمانی که در شرایط سختی به سر می برد و ما به او می گفتیم که اگر شرایط اجرا را ندارد در صحنه حضور پیدا نکند در حالی که وی با هنرمندی محض و عشق به اهل بیت بهترین اجرا را به مخاطبان عرضه می کرد. او همواره به ما می گفت وقتی روی صحنه این نمایش هستم در حال خودم نیستم. پس چیزی که می تواند یک انسان هنرمند را به حضور در صحنه پای بند کند، جز عشق نیست. باید انوشیروان ارجمند را روی صحنه زمانی که در بخشی از نمایش با تمثال نمادین سر بریده حضرت سیدالشهدا (ع) صحبت می کرد، می دیدید که معنویت در چهره اش موج می زد

وی افزود: زنده یاد انوشیروان ارجمند از معدود هنرمندانی بود که عشق به امام حسین (ع) از ویژگی های منحصر به فرد او بود. او در این راه عاشقانه کار کرد و هیچ وقت این عشق را نادیده نگرفت. او هنرمندی بود که حتی یک بار هم از چیزی شکایتی نکرد. حتی وقتی در مقطعی برای بازنویسی نمایشنامه «خورشید کاروان» به کمک گروه کارگردانی آمد و من می خواستم نام وی را در کنار نام نویسنده به عنوان بازنویس متن منتشر کنم به شدت مقابل این موضوع ایستادگی کرد و گفت من به عشق امام حسین (ع) این کار را کردم. شما باید او را روی صحنه زمانی که در بخشی از نمایش با تمثال نمادین سر بریده حضرت سیدالشهدا (ع) صحبت می کرد، می دیدید که معنویت در چهره اش موج می زد. به هر حال جای او امشب در بین ما خالی است هرچند من اعتقاد دارم او نرفته است و این ما هستیم که معنویت حضورش را نمی بینیم.

حسین عالم بخش کارگردان نمایش «خاتون» نیز در این مراسم گفت: در این ۲۲ سالی که به فعالیت در تئاتر مشغولم ۲ نفر از هنرمندان تئاتر در ذهنم به صداق معروف بودند. یکی از آنها حسین مسافر آستانه و دیگری شهرام کرمی است که جا دارد از حضور این ۲ هنرمند در مراسم افتتاحیه نمایش «خاتون» قدردانی کنم.

وی ادامه داد: من با زنده یاد انوشیروان ارجمند کارهای زیادی را انجام دادم اما یک خاطره از او در ذهنم ماندگار شده که دوست دارم بار دیگر برای شما روایت کنم. زنده یاد ارجمند همیشه می گفت من به بازی ۲ نفر همیشه حسادت می کنم. اولین هنرمند خسرو شکیبایی و دومین هنرمند برزو ارجمند (فرزندش) است و حالا امشب ما افتخار داریم که در مراسم افتتاحیه نمایش «خاتون» علاوه بر حضور حجت الاسلام ابوترابی و تعدادی دیگر از دوستان میزبان برزو ارجمند و مادر بزرگوارشان باشیم.

در پایان برزو ارجمند فرزند زنده یاد انوشیروان ارجمند هم در این مراسم با قدردانی از تماشاگران و گروه اجرایی نمایش «خاتون» توضیح داد: من نمایش «خورشید کاروان» را برای اولین بار به کارگردانی حسین مسافرآستانه روی همین صحنه دیدم. به همین جهت بسیار خوشحالم امشب در اولین اجرای نمایش «خاتون» شاهد برگزاری مراسم نکوداشتی برای پدرم هستم. «خورشید کاروان» به نوعی نذر پدرم بود و نمی دانم چه اتفاقی می افتاد که هر سال وقتی او در شرایطی بود که به دلیل فیلمبرداری نمی توانست در این پروژه حضور داشته باشد. همه چیز دست به دست هم می داد یا مثلا فیلمبرداری پروژه ای که پدر در آن بازی می کرد، متوقف می شد و ماجرا به شکلی هدایت می شد که او دوباره در این نمایش به عنوان بازیگر حضور داشته باشد.

وی گفت: پدرم ۱۰ سال در کنار نمایش «خورشید کاروان» حضور داشت و خوب می دانم که چقدر برای حضور در این کار معتقد بود. من سال گذشته که مشغول جمع آوری برخی از وسایلش بودم یکسری نامه پیدا کردم که موضوع اغلب آنها تقاضای دعای برخی تماشاگران نمایش از پدر برای شفای بیمارانشان به جهت حضورش در نمایش «خورشید کاروان» بود. به اعتقاد من این اثر نمایشی نقطه عطف زندگی ما بود. من امشب بسیار متاسفم که پدرم امشب در میان ما نیست.

پس از صحبت های ارجمند، حجت الاسلام ابوترابی امام جمعه موقت تهران با همراهی حسین مسافرآستانه، شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی، حسین عالم بخش کارگردان نمایش «خاتون» و برزو ارجمند به شکلی نمادین چراغ این اثر نمایشی را روشن کردند.

نمایش «خاتون» به نویسندگی و کارگردانی حسین عالم بخش و بازی کریم اکبری مبارکه، علی برجی، سیروس اسنقی، بهار ارجمند، عطیه غبیشاوی، کیمیا ملائی و میلاد محمدزاده هر روز ساعت ۲۰ در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان تئاتر است.

عکس ها از کاوه کرمی است.