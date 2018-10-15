یگان حفاظت اداره اوقاف رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه رفسنجان عصر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: حراست از موقوفات ارزشمند شهرستان بسیار مهم است و این یگان می تواند مستقل در حفظ و حراست، پیگیر این امر باشد.

حجت الاسلام عباس رمضانی پور افزود: نیروی انتظامی در همه عرصه ها پشتیبان بوده و خواهد بود اما مجموعه هایی مثل اوقاف به یگان حفاظت نیاز دارند که خوشبختانه امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

وی بیان کرد: یگان حفاظت موقوفات نباید ملاحظه کسی را در این زمینه داشته باشند تا موقوفات حفظ شده و برای دیگران که موقوفه ایجاد کنند مشوق ایجاد کنیم.

امام جمعه رفسنجان تأکید کرد: مورد مصرف وقف بندگان خدا هستند و اگر وقف مورد خاص دارد افراد نمی توانند در هر راهی خواستند استفاده کنند بنابراین نظر متولی هر چند هزار سال گذشته باشد محترم بوده و واجب است طبق نظر متولی اقدام کنیم.