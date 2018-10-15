به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال درحالی عازم رقابت‌های قهرمانی 2018 جهان شد که برخلاف همیشه سیامک افروزی را به عنوان پزشک همراه در اختیار نداشت.

افروزی از پزشکان با تجربه تیم ملی بود که در چند سال گذشته در کنار ملی پوشان بوده و آشنایی خوبی با تیم ملی داشت. پس از برکناری افروزی، احمدی جایگزین وی در تیم ملی شد.

تغییر پزشک تیم ملی در مسابقات جهانی بحران جدی را برای یکی از ملی پوشان به وجود آورد و پای سامان فائزی به دلیل تشخیص اشتباه پزشک تیم دچار عفونت شد. فائزی در تمرینات تیم ملی از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد و پزشک تیم ملی پیچ خوردگی ساده را برای او تشخیص داد!

همین مسئله باعث عفونت پای فائزی شد و او پس از بازگشت به ایران پایش را به تیغ جراح سپرد.