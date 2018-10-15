روایت سامان فائزی از تشخیص اشتباه پزشک والیبال و فسخ قراردادش

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال درحالی عازم رقابت‌های قهرمانی ۲۰۱۸ جهان شد که برخلاف همیشه سیامک افروزی را به عنوان پزشک همراه در اختیار نداشت. افروزی از پزشکان با تجربه تیم ملی بود که طی چند سال گذشته همواره کنار ملی پوشان بود و آشنایی خوبی هم با تیم ملی و بازیکنانش داشت.

پس از برکناری افروزی، احمدی جایگزین وی در تیم ملی شد. تغییر پزشک تیم ملی در مسابقات جهانی بحران جدی را برای یکی از ملی پوشان به وجود آورد چراکه پای سامان فائزی به دلیل تشخیص اشتباه پزشک تیم دچار عفونت شد. فائزی در تمرینات تیم ملی از ناحیه مچ پا مصدوم شد. پزشک تیم ملی پیچ خوردگی ساده را برای او تشخیص داد درحالیکه همین مصدومیت در نهایت باعث عفونت پای فائزی شد طوریکه او پس از بازگشت به ایران پایش را به تیغ جراح سپرد.

سامان فائزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آسیب دیدگی که در رقابت‌های قهرمانی جهان برایش رخ داد گفت: در تمرینات تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شدم. پزشک تیم ملی تشخیص اشتباه داد و بیان کرد پیچ خوردگی ساده است و چیز خاصی نیست. پس از بازگشتم به ایران به افروزی مراجعه کردم.

ملی پوش والیبال در ادامه گفت: افروزی پس از معاینه مچ پایم مرا به متخصص ارتوپد معرفی کرد. متخصص پس از معاینه گفت به دلیل تشخیص و درمان اشتباه پایم دچار عفونت شده و باید جراحی کنم. حدود ۱۰ روز است که جراحی کردم. از روز گذشته راه رفتن را آغاز کردم و هفته آینده نیز تمریناتم را شروع می‌کنم.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده به دلیل این آسیب دیدگی مجبور هستید والیبال را برای همیشه کنار بگذارید، آیا صحت دارد یا خیر؟ گفت: خیر؛ از والیبال کنار نمی‌روم، همانطور که گفتم از هفته آینده تمریناتم را آغاز می‌کنم.

فائزی در پاسخ به این سوال که باشگاه سایپا قرارداد شمارا فسخ کرده یا خیر؟ گفت: بله، باشگاه سایپا قرارداد را یک طرفه فسخ کرد! روز دوشنبه که عمل کردم آنها روز چهارشنبه قرارداد را بدون اطلاع قبلی فسخ و با بازیکن جدید قرار داد بستند. هیچ اطلاعی از فسخ قرار داد نداشتم.

ملی پوش والیبال در پاسخ به این سوال که آیا فسخ قرار داد قانونی بود یا خیر؟ گفت: نمی‌دانم چرا که درگیر مچ پایم بودم و پیگیری نکردم. کاری به قانونی بودن یا غیر قانونی بودن ندارم اما کاری که پیمان اکبری(سرمربی تیم)، کادر فنی و مدیر عامل باشگاه سایپا انجام دادند اصلا انسانی نبود. حداقل می‌توانستند اطلاع دهند که تصمیم به فسخ قرار داد گرفته‌اند و می‌خواهند بازیکن جدید در اختیار بگیرند، هیچ اشکالی نداشت. اما حتی تماس نگرفتند و از طریق اخبار و رسانه متوجه گرفتن بازیکن جدید شدم.

وی افزود: آسیب دیدگی‌ام رو به بهبود است و حتی از هفته سوم و چهارم می‌توانم بازی کنم اما چون می‌خواهم کامل بهبود یابم تا نیم فصل بازی نخواهم کرد.

فائزی در پاسخ به این سوال که آیا تیمی وجود دارد که با آن قرار داد ببندد؟ گفت: زمانیکه با سایپا قرار داد بستم چند تیم به دنبال جذب من بودند که چون با سایپا قرار داد بستم به دنبال بازیکن دیگر رفتند. حال نمی‌دانم چه ‌می‌شود. تا نیم فصل صبر می‌کنم اگر تیمی نبود به خاطر حرکت سایپا تا پایان فصل نمی‌توانم بازی کنم.