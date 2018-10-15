رایزنی با آموزش و پرورش برای احقاق حق استخدام نابینایان

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل معینی در نشست روز جهانی نابینایان که در سازمان بهزیستی برگزار شد، افزود: تبعیض‌علیه نابینایان بسیار آشکار است در حالیکه ایران در سال ۸۷ به کنواسیون حقوق جهانی معلولان ملحق شد و در سال ۹۵ اولین گزارش رسمی ایران به ژنو ارائه شده است.

وی گفت: براساس این کنواسیون افراد نابینا و معلولان باید مانند افراد عادی از حقوق برابر برخوردار شوند و تبعیضها برطرف شود.

مدیرعامل انجمن باور به اشتغال نابینایان اشاره کرد و گفت: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با تاکید به ضوابط پزشکی و اختصاصی قوانین استخدام ، پدیرش نابینایان را در دستگاهها محدود کرده‌اند بطویکه افراد معلول از تدریس در مدارس عادی محروم هستند .

وی در مورد استخدام معلولان در آموزش و پرورش تاکید کرد: این وزارت خانه در استخدام نابینایان کم کاری کرد بطوریکه باید براساس قانون ۳ درصد از استخدامی ها باید به نابینایان اختصاص پیدا کند اما متاسفانه آموزش و پرورش این موضوع را رعایت نکرد .

به گفته معینی، نابینایانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شدند و مصاحبه انجام دادند نمره ای به آنها نداد و استخدام نشدند به همین دلیل هم از سوی انجمن و هم سازمان بهزیستی زایزنی و مذاکراتی در این خصوص صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه دلخواه برسیم.