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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۶

استاندار مازندران:

۵۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده در حریم رودخانه ها جابجا می شوند

۵۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده در حریم رودخانه ها جابجا می شوند

رامسر - استاندار مازندارن گفت: ۵۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده ناشی از سیل اخیر در حاشیه رودخانه های غرب مازندران با مصوبه ستاد مدیریت بحران کشور جابجا می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی عصر دوشنبه در بازدید از مناطق سیل زده رامسر با اشاره به اینکه مرمت تاسیسات آسیب دیده ناشی از سیلاب در دست اقدام است گفت: این مرمت ها به آن دلیل صورت می گیرد تا زندگی مردم به روال عادی برگردد و دستگاه های اجرایی و پیمانکاران مکلف هستند اکیپ های اجرایی را در محل پروژه ها بکارگیری کنند و باید نسبت به نوسازی و اجرای طرح ایمنی اقدام کنند.

وی عنوان کرد: مسئله دیگری که همواره به عنوان یک دغدغه مطرح است، لایروبی رودخانه ها و ایمن سازی رودخانه ها بوده و همزمان کار لایروبی در حال اجرا است.

استاندار مازندران به خسارات وارده به بخش های مختلف از جمله مردم اشاره و اضافه کرد: در این سیل ۷۰۰ میلیارد تومان شامل ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به تاسیسات و ۲۰۰ میلیارد تومان به مردم خسارت وارد شده است.

اسلامی یادآور شد: مقرر شد خسارت های وارده به مردم در دو بخش تسهیلات و کمکهای بلاعوض جبران می شود و ۳۵ میلیارد تومان بودجه به صورت بلاعوض به خسارت دیدگان و بسته به میزان آسیب تخصیص داده می شود.

وی گفت: همچنین تسهیلات ارزان قیمت با نرخ چهار درصد نیز برای نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی ارائه می شود و از سوی دیگر برای ۵۰۰ واحد مسکونی از سوی ستاد مدیریت بحران کشور مجوز گرفتیم تا نسبت به جابجایی آن از مسیر و حریم رودخانه اقدام شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه رودخانه های مفقود شده شناسایی شده است، گفت: باید مسیر رودخانه ها آزاد شود و آبگرفتگی واحدهای مسکونی بویژه در شیرود ناشی از مفقود شدن مسیر رودخانه و تجاوز به بستر آن بوده است.

کد مطلب 4431184

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