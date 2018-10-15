رودخانه ها لایروبی شوند/ خسارت ۲۰۰ میلیاردی سیل به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی شامگاه دوشنبه پس از پایان بازدید از نقاط سیل زده شهرستان رامسر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین برنامه استانداری مازندران پس از سیل اخیر ضایعاتی که بر اثر آب بردگی تاسیسات زیربنایی، راه ها و پل ها آسیب دیده را مرمت کنیم و دستگاه های اجرایی فعال شدند تا این کارها انجام شود.

وی با بیان اینکه مرمت ها صرفا به خاطر این است که زندگی عادی مردم به حالت اول خود برگردد تصریح کرد: همزمان دستگاه های اجرایی مکلف هستند پیمانکاران و اکیپ های اجرایی را در محل پروژه ها بکار بگیرند و شروع به بازسازی و نوسازی پل ها کرده و طرح ایمنی متناسب با مفروضات جدید که متاثر از این حجم سیل داشتیم ایجاد کنند که بصورت موازی انجام خواهد شد.

اسلامی دغدغه مردم استان مازندران در هنگام سیل را لایروبی رودخانه ها و ایمن سازی سواحل و رودخانه ها عنوان کرد و گفت: در مناطقی که منازل مسکونی قرار دارد به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد طرح لایروبی با هماهنگی سازمان آب منطقه ای شروع شده و با حجم گسترده تری جهت لایروبی و ایمن سازی اقدام شود.

استاندار مازندران افزود: سیل اخیر ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت در استان مازندران وارد کرد و به هیئت دولت تقدیم شد و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارات زیربنایی و ۲۰۰ میلیارد تومان خسارات مردم بوده که خسارات مردم در ۲ بخش تامین و تصویب شد و حدود ۳۵ میلیارد تومان بودجه در اختیار داریم تا کل خسارت دیدگان سیل اخیر را به صورت بلاعوض در اختیارشان قرار دهیم که با فرمهای بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی مطابق ضوابط و شرایط بستگی به میزان آسیب دیدگی در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: تسهیلات ارزان قیمت با وام ۴ درصد که مابعد التفاوت کار مزدش را دولت پرداخت میکند تا مردم با اخذ وام نسبت به بازسازی و نوسازی اقدام کنند.

اسلامی با بیان اینکه جهت ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی از ستاد بحران کشور و هیات دولت مجوز گرفتیم گفت: افرادی که به باغ و منازل مسکونی شان در بستر رودخانه‌ها خسارت وارد شده جابجا و آزاد شود.

وی خاطر نشان کرد: در ۵۰ سال گذشته سیل اینچنینی نداشتیم و مردم کارکرد رودخانه را تجربه نکردند که امروزه رودخانه های مفقود شده شناسایی شد و وزارت نیرو باید مسیر تاریخی و اصلی آن را احیا کند تا مسیرها آزاد شود.

اسلامی با بیان اینکه خسارت دیدگی مردم شیرود ریشه در مفقود شدن رودخانه ای بوده که وجود دارد و در طول سنوات گذشته مورد بهره برداری غیر از مسیر آب قرار گرفته بود که باید آزاد سازی انجام شود تصریح کرد: باید از فرصت سیل بتوانیم با حرکت جهادی با کمک مردم و نقش دستگاه های اجرایی و پیمانکاران محیط امن و ایمن برای زندگی مردم فراهم کنیم.