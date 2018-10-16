به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌ های ملت، مهر اقتصاد، سینا، پارسیان، گروه صنعتی بهمن، تراکتورسازی ایران و شرکت فولاد مبارکه اصفهان را تحریم کرد.

دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد ۲۰ نهاد و شرکت مرتبط با بنیاد تعاون بسیج که از فعالیتهای بسیج حمایت می کردند از سوی این وزارتخانه مورد تحریم قرار گرفته است.

تحریم های مذکور به بهانه «مبارزه علیه تروریسم» هستند.

در بیانیه صادره توسط دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا این تحریم ها به بهانه حمایت مالی این ۲۰ نهاد از بسیج تحت تحریم قرار گرفته اند.

اشخاص حقوقی در آمریکا از انجام هر گونه کار و تجارت با افراد یا نهادهای ذیل این لیست سیاه منع شده اند.

بانکها و شرکتهایی که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده اند به قرار زیر هستند:

شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه مهرآوران

گروه بهمن

شرکت تولید زینک بندرعباس

بانک ملت

بنیاد تعاون بسیج

شرکت کالسیمین

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت تراکتورسازی ایران

شرکت توسعه معادن زینک ایران

بانک مهر اقتصاد

گروه مالی مهر اقتصاد

شرکت سرمایه‌گذاری نگین ساحل رویال

بانک پارسیان

شرکت کاتالیست شیمیایی پارسیان

شرکت ذوب زینک قشم

بانک سینا

شرکت سرمایه‌گذاری طبیعت‌گردان آتیه ایرانیان

شرکت سرمایه‌گذاری تکتار

شرکت مهندسی تکنوتار

شرکت اسیدسازی زنجان