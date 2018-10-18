به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی ‌قمی امروز در جلسه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان یزد اظهار داشت: مناطق حاشیه ای شهر یزد طی سالهای اخیر به دلیل مهاجرت‌های بی رویه رشد پیدا کرده اما خوشبختانه دستگاه‌های دست اندرکار تلاش خود را برای کاهش آثار مخرب این پدیده آغاز کرده اند.

وی افزود: امروز دیگر همگان پذیرفته اند که حاشیه نشینی تبعات فرهنگی و اجتماعی بسیاری به دنبال دارد بنابراین این موضوع بیش از گذشته در محافل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

زمانی قمی خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ برنامه منسجم و دقیقی برای مقابله با پدیده حاشیه نشینی در استان یزد نداشته ایم اما مدتی است که این موضوع به شکل جدی تری مورد توجه قرار گرفته و از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.

استاندار یزد با بیان اینکه اعتلای وضعیت مناطق حاشیه‌ ای هدفمند است و می‌تواند ما را به سمتی بکشاند که بخشی از آلام مردم در حاشیه شهرها کاهش پیدا کند، اظهار داشت: مطالبات مردم در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و من در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

وی تاکید کرد: وضعیت در این مناطق اکنون به شکلی است که اگر نیروی انتظامی با هر استعدادی در آنجا حضور داشته باشد، علاوه ‌بر اینکه باعث کاهش بزهکاری می‌شود، باعث می‌شود تا بسیاری از رخدادهای دیگر نیز کاهش یابد یا از آن پیشگیری شود.

زمانی قمی با تاکید بر اینکه برنامه ‌ریزی در راستای وضعیت مناطق حاشیه‌ای استان گامی مثبت است، خاطرنشان کرد: برای سالم‌ سازی این مناطق نیز باید اقدامات ویژه‌ای در دستور کار این شورای شهر قرار گیرد و نباید به این مقوله بی توجهی شود.

وی یادآور شد: توجه به مناطق حاشیه ای شهر بر اساس یک برنامه جامع، اقدامی موثرتر است و ورود به این بخش با این برنامه می تواند ورودی مبارک و منتج به نتایج مطلوب باشد.