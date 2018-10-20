به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، ۲ نمایش «خانه برناردا آلبا» به کارگردانی فرشاد یاری و «دیوار» به کارگردانی حامد رحیمی نصر از اول آبان ماه در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد اجراهای خود را آغاز خواهند کرد.

«خانه برناردا آلبا» اثر نمایشی تازه ای است که با اقتباس از نوشته معروف لورکا با دراماتورژی و کارگردانی فرشاد یاری از ۱ آبان ماه هر شب ساعت ۱۷:۴۵ در سالن شماره ۳ این مجموعه روی صحنه می‌رود. تهیه کنندگی این اثر نمایشی بر عهده محمد قنبری است و این نمایش به مدت ۱۵ شب روی صحنه خواهد رفت.

شیرین سامی، بهاره سعیدی، مرسده جهانی، مرجان متقی، شبنم اسکندری، سارا مقربی، فاطمه رحمانی، ملیکا جعفری پور، مریم شعبانی، یوکابد موسوی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.



نمایش «دیوار» عنوان نمایش تازه دیگری به کارگردانی مشترک حامد رحیمی نصر و نادر علیمردانی است که این اثر نمایشی، طبق برنامه ریزی های انجام شده از تاریخ ۱ آبان ماه هر شب ساعت ۱۹:۱۵ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود. حامد رحیمی نصر و نادر علیمردانی علاوه بر کارگردانی این اثر، در مقام بازیگر در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

نمایش «در مضرات دخانیات» به نویسندگی آنتوان چخوف و کارگردانی مقداد اسلامی، عنوان اثر تازه دیگری است که هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.

همچنین نمایش «عند از مطالبه» به کارگردانی سامان خلیلیان و تهیه کنندگی نوید محمدزاده که از ۲۵ مهر اجراهای تازه خود را در پردیس تئاتر شهرزاد آغاز کرده به مدت سی شب در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد در ساعت ۲۰ روی صحنه خواهد رفت.

پروا آقاجانی، ابتسام بغلانی، جواد پولادی، آتیه جاوید، حسام ‌خلیل‌نژاد، محمد زوار بی‌ریا، مرتضی شاه‌کرم، الهه شه‌پرست، احمد صمیمی، سلمان فرخنده، سیدعلی موسویان بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.