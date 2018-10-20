استقلال با ۴ گل پرسپولیس را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید استقلال امروز شنبه در چارچوب مسابقات امیدهای تهران به مصاف تیم پرسپولیس رفت و موفق شد با نتیجه ۴ بر صفر این تیم را شکست بدهد.

زکریا مرادی و معراج پورتقی هر کدام دو گل برای استقلال به ثمر رساندند. این در حالی است که استقلال در نیمه اول هم یک موقعیت پنالتی را از دست داده بود.

حسن روشن و ستار همدانی دو پیشکسوت استقلال و علی خطیر معاون ورزشی باشگاه استقلال هم تماشاگر این بازی بودند.

طبق اعلام سایت باشگاه استقلال، وینفرد شفر قرار بود برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه برود ولی به دلیل سرماخوردگی نتوانست این مسابقه را از نزدیک تماشا کند. با این حال پیام صوتی و آرزوی موفقیت او به بازیکنان استقلال رسید.