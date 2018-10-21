«حزب دموکرات کردستان» پیروز انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون انتخابات در اقلیم کردستان عراق بامداد روز یکشنبه اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی این منطقه، حزب حاکم «دموکرات کردستان» (KDP) با کسب ۴۵ کرسی و به عنوان حزب پیروز در این دور از انتخابات، مأمور تشکیل کابینه دولت بعدی اقلیم کردستان شد.

در واقع، یکسال پس از تلاش نافرجام کردهای عراق برای اعلام استقلال، آنها ماه گذشته در انتخابات پارلمانی رأی دادند که می تواند موازنه قوای شکننده را در این منطقه دستخوش تلاطم سازد.

شایان ذکر است که نتیجه نهایی این انتخابات پس از سه هفته تأخیر و بررسی دقیق ۱۰۴۵ مورد تخلف انتخاباتی اعلام شد.

«حزب اتحادیه میهنی کردستان» (PUK) رقیب دیرینه حزب دموکرات کردستان و شریک کهتر ائتلاف در تشکیلات دولت، با کسب ۲۱ کرسی در مقام دوم قرار گرفت.

احزاب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان احتمالاً با توجه به ضعف احزاب مخالف روند تقسیم قدرت میان خود را- که از یک پیشینه سه دهه ای برخوردار است- توسعه می دهند؛ اما نتایج بررسیها نشان می دهد که «مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکرات کردستان موقعیتی غالب را در عرصه سیاسی اقلیم کردستان به خود اختصاص خواهد داد.

افزون بر این، حزب «گوران» یا «جنبش تغییر» که بزرگترین حزب اپوزیسیون در اقلیم کردستان است، با اختلافی قابل توجه- کسب ۱۲ کرسی- در مقام سوم این انتخابات قرار گرفت.

گفتنی است که پارلمان کردستان عراق دارای ۱۱۱ کرسی است که ۱۱ کرسی آن متعلق به گروههای اقلیت است.