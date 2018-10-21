استقبال تماشاگران از لیگ والیبال خوب بود/ هفته دوم گلریزان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود یزدان پناه با اشاره به برگزاری دیدارهای هفته اول مسابقات لیگ برتر والیبال گفت: از کلیه افراد حاضر در فدراسیون و مسئولین تیم ها تشکر می کنم که در برگزاری لیگ همکاری کردند. مشکلات زیادی از جملات مشکلات اقتصادی بود اما خدا را شکر لیگ را طبق برنامه زمان بندی آغاز کردیم.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به استقبال پرشور هواداران از لیگ والیبال تصریح کرد: استقبال بسیار خوبی در شهرهای مختلف داشتیم و اکثر سالن ها پر بود. در ارومیه بعد از مدت ها تماشاگران به سالن بازگشتند و این یک اتفاق بسیار خوب بود که در شهرهایی مانند ارومیه که هواداران زیادی داریم، هواداران به سالن بازگشتند. شروع لیگ با توجه به همکاری انجام گرفته با رابطان فرهنگی، با دعا و آرزوی سلامتی برای آقایان شفقی و یاشار کمی بود.

یزدان پناه با اشاره به اهمیت وجود فضای سالم در ورزشگاه ها، بیان کرد: امیدوارم روز به روز شرایط بهتر شود و بتوانیم ورزشگاه ها را از ناخالصی ها پاک کنیم. لیدرهای ما در هفته اول زحمت زیادی کشیدند و نظم خوبی در سالن ها برقرار بود. ناظران نیز در گزارش های خود اعلام کردند که نواقص اصلی سالن ها رفع شده و امیدواریم دیگر مشکلات نیز برطرف شود تا به بهترین شکل لیگ را ادامه بدهیم.

دبیر سازمان لیگ درباره برگزاری مراسم گلریزان برای «یاشار کمی» در جریان هفته دوم لیگ در گنبد، بیان کرد: با آقای واحدی مدیرعامل شهرداری گنبد مذاکراتی داشتیم و صحبت های لازم را انجام دادیم. مقرر شد آنها برنامه خود را به ما ارائه کنند تا با حضور یاشار کمی در سالن، برنامه گلریزان انجام شود. آقای ضیایی نیز مساعدتهایی در این زمینه انجام دادند تا روز چهارشنبه یک برنامه در شان این جوان انجام دهیم.