به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر یخکشی ظهر امروز با پیروزی برابر حریف رومانیایی خود در گروه بازنده ها راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار به مصاف ایوان گویدا از رومانی رفت و موفق شد با نتیجه ۱۱ بر یک پیروز شود. وی امشب برای کسب مدال برنز به مصاف جوزف کولون از آمریکا خواهد رفت.

آزادکار وزن ۶۱ کیلوگرم ایران روز گذشته، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر عباس رحمان اف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد در مصاف با خولیس بونه رودریگوئز دارنده مدال برنز جهان از کوبا در حالی که سه ثانیه به پایان کشتی مانده بود و از حریف با نتیجه ۸ بر ۶ پیش بود، با نتیجه ۱۰ بر ۸ مغلوب شد و به گروه بازنده ها رفت.

همچنین حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، امروز در گروه بازنده ها به مصاف حاجی رجب اف از بلاروس رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد با یوریسکی توربلانکا کورالتا از کوبا مبارزه می کند و در صورت پیروزی باید در دیدار رده بندی به مصاف داورن کوراگلیف از کشور روسیه برود.

یزدانی روز گذشته در دور اول مقابل دیوید تیلور از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، وی به گروه بازنده ها رفت.