حضور مبلغان حوزه علمیه خراسان در جمع زائران پیاده روی امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه خراسان، حجت الاسلام محمد فردوسی پور گفت: با توجه به اینکه تبلیغ و مباحث تبلیغی یکی از رسالت های مهم حوزه های علمیه است، حوزه علمیه خراسان در پیاده روی عظیم اربعین و همچنین پیاده روی دهه آخر صفر، حضور فعال و جدی دارد.

وی با بیان اینکه با تشکیل قرارگاه فرهنگی رضوی در خصوص حرکت زائران پیاده علی بن موسی الرضا(ع) به سمت مشهدمقدس در دهه آخر صفر، انسجام همکاری سازمان ها و نهادهای زیربط، به خوبی نمایان است، گفت: یکی از کمیته های این قرارگاه، کمیته مبلغان است که در بحث ساماندهی و اعزام مبلغان فعال است و امور آن برعهده حوزه علمیه خراسان است.

معاون تبلیغ حوزه علمیه خراسان با اشاره به ایجاد سه گروه تبلیغی ویژه ایام محرم و صفر تاکید کرد: مبلغان مبدا همراه کاروان ها از شهرستان ها حرکت می کنند، مبلغان مقصد در پایگاه های درون شهری مشهد مستقر هستند و همچنین مبلغانی که در ایستگاه های بین راهی حضور دارند و در بحث خدماتی، تبلیغی و تبیین معارف دینی فعالیت می کنند.

فردوسی تاکید کرد: این مبلغان توسط معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان ساماندهی و اعزام می شوند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حوزه علمیه خراسان در پنج محور منتهی به مشهد، فعالیت تبلیغی دارد، امیدواریم امسال هم بتوانیم از کمک مبلغین در تبیین و فرهنگ سازی موضوعات منسجم سیره و سبک زندگی رضوی، کارآمدی نظام و رفع شبهات استفاده و بهره برداری کنیم.

معاون تبلیغ حوزه علمیه خراسان با اشاره به اینکه در آستانه ۴۰سالگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم، گفت: دشمن در تلاش است که فعالیت ها و اهداف انقلاب را وارونه جلوه دهد، بنابراین حضور و بصیرت افزایی مبلغان در راستای کارآمدی نظام و پیشرفت های به وجود آمده، در این ایام تاثیرگذار خواهد بود.

فردوسی همچنین با اشاره به وجود شبهات انحرافی و مسائل اعتقادی مختلف در جامعه گفت: آگاه سازی جامعه و رفع تفکرات انحرافی زائران توسط مبلغان اثربخش خواهد بود.