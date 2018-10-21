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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

برای بازی با پرسپولیس؛

زمان حضور تیم السد و داوران در تهران مشخص شد

زمان حضور تیم السد و داوران در تهران مشخص شد

تیم فوتبال السد قطر برای بازی با پرسپولیس امشب وارد تهران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال السد قطر، یکشنبه شب راهی تهران می‌شود. زمان ورود این تیم به تهران، ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه اعلام شده است.

همچنین تیم داوری ازبکستانی بازی پرسپولیس – السد ساعت ۱۲:۵۰ دقیقه امروز وارد فرودگاه امام (ره) خواهد شد.

داور وسط این مسابقه «کوالنکو والنتین» خواهد بود که «شادمانوف خوستیدین» و «کاینولین کیمور» به عنوان کمک‌های اول و دوم وی را همراهی خواهند کرد.

«ایگلیز» و «آسیموف عزیز» هم داوران خط دروازه‌ها هستند و «سرازیتدینوف» به عنوان دستیار چهارم در این بازی حضور پیدا خواهند کرد.

عملکرد این داوران زیر نظر «سانکارا» ناظر داوری هندی قرار خواهد داشت.

کد مطلب 4436688

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