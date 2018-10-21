زمان حضور تیم السد و داوران در تهران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال السد قطر، یکشنبه شب راهی تهران می‌شود. زمان ورود این تیم به تهران، ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه اعلام شده است.

همچنین تیم داوری ازبکستانی بازی پرسپولیس – السد ساعت ۱۲:۵۰ دقیقه امروز وارد فرودگاه امام (ره) خواهد شد.

داور وسط این مسابقه «کوالنکو والنتین» خواهد بود که «شادمانوف خوستیدین» و «کاینولین کیمور» به عنوان کمک‌های اول و دوم وی را همراهی خواهند کرد.

«ایگلیز» و «آسیموف عزیز» هم داوران خط دروازه‌ها هستند و «سرازیتدینوف» به عنوان دستیار چهارم در این بازی حضور پیدا خواهند کرد.

عملکرد این داوران زیر نظر «سانکارا» ناظر داوری هندی قرار خواهد داشت.