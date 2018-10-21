به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مسائلی که این فصل درباره تیم سپاهان مطرح می شود، هزینه های بالایی است که این تیم برای حضور در لیگ برتر انجام داده است. سپاهان بعد از دو فصل افت، مجددا با تصمیم مدیران کارخانه برنامه هایی را برای قهرمانی مجدد در لیگ برتر و مطرح کردن خود به عنوان مدعی در فوتبال ایران در پیش گرفت. به این ترتیب امیر قلعه نویی سرمربی فصل گذشته ذوب آهن دوباره به اصفهان رفت و لیست بلند بالایی از بازیکنان را برای خرید در اختیار سپاهان قرار داد.

جذب قلعه نویی و دستیارانش از یک طرف و خرید بازیکنانی مثل کی روش استنلی، مهدی کیانی، محمد ایران پوریان، سجاد شهباززاده و خالد شفیعی انتقادات از تیم سپاهان را برای هزینه در لیگ برتر افزایش داد. این در حالی است که مدیرعامل سپاهان بارها در مصاحبه هایش اعلام کرد تیم های دیگر بیشتر از زردپوشان اصفهانی دست به جیب شده اند.

امیر قلعه نویی هم امروز در مصاحبه ای به صراحت اعلام کرد تیمش از نظر هزینه در لیگ امسال، پنجمین تیم لیگ است. با این ادعا در واقع چهار تیم دیگر هستند که هزینه هایی بیشتر از سپاهان داشته اند. قلعه نویی همچنین از مسئولان سازمان لیگ خواست تا لیست قرارداد باشگاه ها را منتشر کند تا صحت ادعایش تایید شود.

باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین وضعیت بد مالی باشگاه های لیگ برتر، بررسی ادعای قلعه نویی برای مشخص شدن تیم هایی که بیشتر از سپاهان هزینه کرده اند کار سختی نیست.

تراکتورسازی از جمله باشگاه هایی است که این فصل تا حد زیادی دگرگون شد. این باشگاه ابتدا به محمدرضا زنوزی واگذار شد و زنوزی هم جذب بازیکنان و سرمربی بزرگ را در پیش گرفت. این باشگاه سه کاپیتان تیم ملی یعنی مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و احسان حاج صفی را خرید. آنتونی استوکس هم سرشناس ترین خارجی لیگ است این فصل به تراکتورسازی منتقل شد. جان توشاک سرمربی مطرح ولزی هم هدایت تراکتورسازی را بر عهده گرفت که البته عمر کار وی در این باشگاه ایرانی طولانی نبود. مجموع هزینه های تراکتورسازی آنقدر هست که شاید بتوان از این تیم به عنوان یکی از پرهزینه ترین تیم های تاریخ این باشگاه یاد کرد.

استقلال و پرسپولیس از دیگر تیم هایی هستند که سرمربی سپاهان روی هزینه آنها نگاه ویژه دارد. هم استقلال و هم پرسپولیس سرمربیان و بازیکنان خارجی دارند که هزینه ارزی آنها باتوجه به شرایط دلار و یورو می تواند این دو باشگاه را پرهزینه نشان بدهد. هرچند سرمربی پرسپولیس از چند ماه پیش حقوقی از این باشگاه نگرفته اما با اختصاص ارز ثانویه از سوی وزارت ورزش این مشکل سرخپوشان هم حل شدنی است. علاوه بر این، اسپانسر سرخابی ها هم مبلغ قابل توجهی به آنها کمک کرده است که البته بخش عمده این کمک ها صرف بستن پرونده های خطرناک مالی از سالهای گذشته شده است.

باشگاه دیگری که می توان آنرا در چارچوب ادعای امیر قلعه نویی قرار داد، ذوب آهن اصفهان است. قلعه نویی سال گذشته سرمربی ذوب آهن بود و احتمالا با کانال های ارتباطی خود، از ریز هزینه هایی که در این باشگاه می شود باخبر است.

باتوجه به شرایط اقتصادی و مالی دیگر باشگاه ها، نمی توان آنها را در این معادله گنجاند. سایپا، پیکان، پارس جنوبی، فولاد و باشگاه هایی از این دست از نظر مالی در وضعیتی نیستند که بتوانند خود را بالاتر از سپاهان قرار بدهند.

سازمان لیگ دو سال پیش بود که در راستای شفاف سازی هزینه های باشگاه ها، اقدام به انتشار قرارداد بازیکنان و مربیان کرد. قلعه نویی از سازمان لیگ مجددا خواسته است هزینه ها و قراردادها را منتشر کند تا با این کار هجمه را از روی دوش سپاهان بردارد. باید دید واکنش چهار باشگاهی که هزینه بیشتری از سپاهان داشته اند به درخواست امیر قلعه نویی چه خواهد بود.