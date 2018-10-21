شهادت ۵ غیرنظامی یمنی در جدیدترین یورش جنگنده های ائتلاف سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی اعلام کردند که در حملات ددمنشانه جنگنده های ائتلاف سعودی-آمریکایی به مناطق مسکونی در استان حجه یمن چهار غیرنظامی شهید و یک غیرنظامی دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش؛ جنگنده های ائتلاف سعودی-آمریکایی، خودروی یکی از شهروندان که در حال عبور از جاده ای در منطقه بنی حسن در بخش عبس در استان حجه بود را هدف قرار دادند که بر اثر آن چهار غیرنظامی شهید و یک نفر دیگر زخمی شدند.

این جنایت ساعاتی پس از حمله ددمنشانه ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها به خیابان زاید در بخش الحالی در استان الحدیده در غرب یمن بود که به شهادت یک نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر منجر شد، رخ داد.

این جنایات در ادامه جنایت های ائتلاف سعودی-امریکایی ضد غیرنظامیان در استان الحدیده و دیگر استانهای یمن از قریب چهار سال قبل در میان سکوت جامعه بین المللی و سازمانهای بشردوستانه است که اقدامی برای توقف جنایات روزانه ضد یمنی ها به عمل نیاورده اند.