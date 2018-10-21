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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۴

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

اطلاع رسانی روابط عمومی ها باید به صورت دقیق و جامع باشد

اطلاع رسانی روابط عمومی ها باید به صورت دقیق و جامع باشد

تبریز- معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: اطلاع رسانی روابط عمومی ها باید به صورت دقیق و جامع باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر ظهر امروز یک شنبه در جمع مدیران روابط عمومی استان گفت: روابط عمومی ها مسئول انتقال دهنده اطلاعات درست هستند و باید اطلاعات و اطلاع رسانی به صورت دقیق و جامع ارایه شود.

وی گفت: روابط عمومی کار رسانه ای نیز انجام می دهد و باید بدانند که سوال درست بپرسند که بتوانند دردی از آلام مردم حل کنند و از سوال ها و ارایه پاسخ کلیشه ای پرهیز کنند.

شهرتی فر با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: الان در چهل سالگی انقلاب ما باید بتوانیم کار نامه و عملکرد این دوران را نشان داده و با آمار و مقایسه عملکرد دو دوران یعنی قبل انقلاب و بعد از آن را نشان دهیم و جمع آوری اطلاعات سازمان و آرشیو آن به موقع تهیه و نگهداری شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: انتخاب کردن و انتخاب شوندگان از موهبات انقلاب اسلامی هستند و این نشان از اصل دموکراسی این حکومت علوی است و باید این روش دموکراسی در زندگی و ادارات نهادینه شود و تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی ها در استان یک کار شایسته است و باید این مهم تقویت شده و این تشکل حمایت شود.

وی ابراز داشت: انتظار از مسئولین روابط عمومی این است که افکار عمومی داخل و خارج را با عملکرد دستگاه ها و ادارات آشنا سازند.

کد مطلب 4437035

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