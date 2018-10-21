به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی راد عصر یکشنبه در نشست خبری دومین همایش علمی «سیره امام رضا(ع) آموزهها و کارکردها» که در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: شخصیت امام رضا(ع) شخصیت فرامذهبی است و اختصاص به مذهب شیعه اثنی عشری ندارد و سایر مذاهب هم ارادت ویژهای نسبت به ساحت قدسی این امام دارند.
وی ادامه داد: بخشی از میراث و نصوص منسوب به امام رضا(ع) رویکرد تقریب ایشان را نسبت به رهبران ادیان دیگر مانند مسیحیت و یهودیت(ع) نشان میدهد و در برخی مناظرات تعامل انسانی و ممتاز را از امام رضا(ع) در مواجه با یهودیت و مسیحیت شاهد هستیم.
رئیس نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم افزود: وابستگی سازمانی با آستان قدس رضوی الزام میکند که بنیاد پژوهشها نسبت به پژوهش، ترویج و اشاعه فرهنگی و شخصیتی امام رضا(ع) اهتمام جدی داشته باشد و در این راستا شاهد وجود گروه پژوهشی ویژه در موردبررسی سیره امام رضا(ع) هستیم؛ همچنین نشستهایی با محوریت سیره و آموزههای رضوی برگزار میشود.
حجتالاسلام راد با اشاره به اینکه بر این باوریم که در بیست سال اخیر به سیره پژوهی روشمند با رویکرد جدید یعنی استخراج نظامها و آموزههای سیاسی تمدنی و اخلاقی از سیره اهل بیت(ع)، در بین حوزویان و دانشگاهیان به خوبی پرداخته نشده است.
وی گفت: بخشی از همایش علمی سیره امام رضا(ع)، آموزهها و کارکردها معطوف به آموزههای مستخرج از سیره رضوی است و بخشی به جایگاه امام رضا(ع) در میراث اهل سنت و نقش سادات رضوی ایران در احیاء فرهنگ و سیره اهل بیت(ع) میپردازد.
رئیس نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم ادامه داد: برای این همایش ۱۵ موضوع در چهار شهر پیشبینیشده که همایش را در سطح ملی به لحاظ برگزاری قابل توصیف میکند.
بررسی نقش سادات رضوی در تحولات علمی موردتوجه قرار گیرد
در ادامه این نشست حجتالاسلام سید منذر حکیم رئیس پژوهشگاه ذریه النبویه گفت: نشست تخصصی و مشترک پژوهشکده ذریه النبویه و بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم با موضوع جایگاه و نقش سادات رضوی ایران در احیاء فرهنگ اهل بیت(ع) برگزار میشود.
وی ادامه داد: این پژوهشکده در سال ۱۳۹۴ تأسیس شد و درصدد پایهگذاری رشته علم انساب به ویژه ذریه نبوی میباشد و این پژوهشکده به بیان جایگاه و نقش سادات در ایران و خارج ایران اهتمام دارد.
حجتالاسلام حکیم گفت: بهرهبرداری از ظرفیت عظیم سادات که در جهان اسلام نقش بسزایی در طول تاریخ داشتند مورد اهتمام است و تمام پژوهشها و نشستهای علمی که بتواند در نقشآفرینی و شناخت نقشهای سادات در تحول فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی مطرح است موردتوجه قرار میگیرد.
رئیس پژوهشگاه ذریه النبویه عنوان کرد: با توجه به شتاب حرکت جهانی به سوی ظهور، سادات باید نقش مهمی در تحولات علمی و فرهنگسازی این مهم بر عهده گیرند؛ همچنین وظیفه سادات پاسداری از اسلام اهلبیتی و اصیل است و در طول تاریخ توانستهاند نقش بزرگی را ایفا کنند و رهبری جمهوری اسلامی توسط امام خمینی(ره) یکی از افتخارات سادات است که موجب تحول جهانی شد.
وی با اشاره به اینکه سادات رضوی ویژگیهای خاصی دارند، خاطرنشان کرد: در بررسیهای علمی نقشها و تأثیرات سادات رضوی در ایران و اسلام موردتوجه قرار گیرد چون دانشمندانی از این نسل نقش مهمی ایفا کردهاند دو با چند نشست و همایش به فرجام نمیرسد و این همایش آغاز راه است تا ارمغان جدیدی را تقدیم ساحت مقدس امام رضا(ع) کنیم.
در منابع اهل سنت کرامات زیادی برای امام رضا(ع) ذکرشده است
در بخش دیگر این نشست خبری حجت الاسلام رمضان محمدی رئیس انجمن تاریخ حوزه علمیه و مدیر گروه تاریخِ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: سه نشست در مورد این همایش از سوی انجمن تاریخپژوهان حوزه برگزار خواهد شد؛ یکی در مورد روایت سلسله الذهب، نشست دیگر در مورد مناظرات و نشست سوم در مورد جایگاه امام رضا در نزد اهل سنت است.
وی با اشاره به اینکه نقطه اشتراک همه فرق و مذاهب قرآن و اهل بیت(ع) است، ادامه داد: اهل سنت توجه ویژهای به اهلبیت(ع) دارند و کتابهایشان خالی از مباحث اهلبیت(ع) نیست.
حجتالاسلام محمدی اضافه کرد: درر منابع اهل سنت کرامات زیادی برای امام رضا(ع) ذکرشده و به بارگاه ایشان توجه دارند، بنابراین باید این معارف را به مردم در قالب این همایشها انتقال دهیم و این سه نشست نیز بر همین اساس است.
قابلذکر است دومین همایش علمی «امام رضا (ع) آموزهها و کارکردها» با محوریت موضوعات حدیث سلسله الذهب به روایت اهل سنت، امام رضا(ع) و منطق گفتگو با اهل سنت، جایگاه امام رضا(ع) در فرهنگ و میراث اهل سنت، اعتبار سنجی منابع در شهادت امام رضا(ع)، جایگاه امام رضا(ع) در فرهنگ و میراث اهل سنت، سیره اخلاق امام رضا(ع)، عقلانیت دینی و اخلاق عقلانی در سیره امام رضا(ع)، سیره امام رضا(ع) و الگوی مناظره ادیانی؛ قواعد و اخلاق مناظره، جایگاه و نقش سادات رضوی ایران در احیای فرهنگ اهلبیت(ع)، جایگاه امام رضا(ع) در فرهنگ و میراث اسلامی، سیره امام رضا(ع) و آموزههای تمدنی؛ اصول و روش استنباط، مواجهه امام رضا(ع) با ارباب ادیان و مبانی گفتگو، تعامل و همگرایی با اهل سنت در سیره رضوی، گفتمان امام رضا(ع) با مسیحیان رویکردی به تقریب ادیان، تقریب ادیان در سیره امام رضا(ع) با تأکید بر مناسبات اسلام و ادیان الهی در چهار شهر تهران، قم، سنندج و ارومیه در قالب هشت نشست برگزار میشود.
این همایش با همکاری بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، پژوهشکده تاریخ و سیره اهلبیت(ع)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انجمن تاریخپژوهان، دانشگاه معارف اسلامی، پژوهشکده ذریه النبویه، مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه، دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه قرآن و حدیث از ۱۲ تا ۲۴ آبان ماه سال جاری برگزار میشود.
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