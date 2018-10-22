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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

پس از گذشت ۵۰ روز از بازیهای آسیایی؛

اردوی تیم دوچرخه‌سواری برگزار می شود/ پراش ۲۱ رکابزن را دعوت کرد

اردوی تیم دوچرخه‌سواری برگزار می شود/ پراش ۲۱ رکابزن را دعوت کرد

محمود پراش سرمربی جدید تیم نیمه استقامت و سرعت دوچرخه سواری کشورمان از ۲۱ رکابزن جوان برای حضور درمرحله جدید اردوی تیم ملی دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتخاب محمود پراش به عنوان سرمربی جدید تیم نیمه استقامت و سرعت کشورمان قرار است پس از گذشت ۵۰ روز از بازیهای آسیایی جاکارتا، اولین اردوی تیم ملی رکابزنان پیست رو در تهران برگزار شود. طبق اعلام سلگی مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری اولین مرحله اردوی تیم های ملی دوچرخه سواری پس از بازیهای آسیایی طبق درخواست محمود پراش سرمربی تیم های ملی پیست و با دعوت از ۲۱ دوچرخه سوار جوان در بخش های سرعت و نیمه استقامت برگزار خواهد شد.

طبق برنامه اعلامی اردوی ملی پوشان از شنبه پنجم آبان ماه آغاز و تا ۲۰ آبان ماه در محل کمپ تیم های ملی در مجموعه آزادی دنبال می شود.

عباس زارع زاده، داود محمد آبادی، ایمان رشنو، عماد محمدی، معین سعید، امیرحسین محمدی، سینا غلامی، علی لبیب، ابوالفضل امین الرعیاء، محمد مطاعی، سهیل عشقی، علی نظریان، سینا کریمیان، مسعود خاکی، ستایش وجدی، حنانه دادگر، فاطمه دادگر، پارمیدا نیک فر، ستاره زرگر، ساجده سیاحیان و لیلا صادقی رکابزنان زن و مرد دعوت شده به این اردو هستند.

محمود پراش به عنوان سرمربی، مازیار فرزاد و حمید سجادی به عنوان مربی و فرشته چلانی به عنوان کمک مربی مسئولیت هدایت رکابزنان را برعهده دارند.

کد مطلب 4438224

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