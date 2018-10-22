۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۴

عضو شورای شهر شیراز:

فرهنگ عمومی شناسنامه جامعه است

شیراز _ عضو شورای شهر شیراز گفت: فرهنگ عمومی فصل مشترک باورها و رفتارهای یک جامعه و در یک کلام شناسنامه یک جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز افزود: ارتقاء فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف می تواند منشأ اثر باشد از بُعد مادی و معنوی جامعه گرفته که موجب نظم بخشی به رفتار افراد جامعه و ارتقاءحس همکاری میان آنها می شود تا ابزار سخن گفتن که موجب تثبیت رفتارهای فرهنگی می شود و در نهایت منتج به رویکرد اجتماعی و روانی خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که  فرهنگ عمومی، فرهنگ خاص مطرح می شود که چندان رابطه مستقیمی با عموم مردم ندارد، اظهار داشت: فرهنگ عمومی در تمام ابعاد زندگی اجتماعی از خانواده، مدرسه، آموزش و پرورش گرفته تا اقتصاد؛خود را نشان می دهد.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: در کنار فرهنگ عمومی پایدار، افکار عمومی مقطعی و ناپایدار  قرار دارد که امروزه با توجه به ابزارهای نوین ارتباطی چنانچه دارای فرهنگ عمومی قوی نباشیم باید انتظار بهم ریختگی و در مراحل حادتر، از هم گسیختگی در ابعاد مختلف اخلاقی، اجتماعی،فرهنگی و حتی اقتصادی باشیم.

ناصری گفت: حدود دو دهه از تشکیل شورای اسلامی شهر شیراز میگذرد  اما آنگونه که باید، به مقوله فرهنگ عمومی کلان شهر شیراز توجه نشده است.

