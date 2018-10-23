حرفی برای گفتن ندارم/ یک لحظه همه بهت زده شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل زاده پس از صعود تیمش به فینال لیگ قهرمانان گفت: فقط می توانم بگویم خوشحالم. هرگز فکر نمی کردیم با این شرایطی که داشتیم به فینال برسیم اما بچه ها، کادر فنی و کادر مدیریتی همگی همدل بودند و همین مسئله باعث صعود ما به فینال لیگ قهرمانان شد.

وی گفت: ما در مقابل تیمی قرار گرفتیم که بازیکنان بزرگ و گرانقیمتی داشت و شاید کمتر کسی فکر می کرد در دو بازی رفت و برگشت بر آنها غلبه کنیم.

خلیل زاده افزود: بیرانوند امروز فوق العاده بود. او دو بار دروازه پرسپولیس را نجات داد خصوصا در ضربه دوم که یک لحظه همه بهت زده بودیم و احساس کردیم توپ درون دوازه قرار گرفت اما او با یک سوپر واکنش اجازه گلزنی به السد را نداد و باعث صعود ما شد.

مدافع پرسپولیس افزود: از فردا باید تمام تمرکزمان را برای دو دیدار رفت و برگشت بگذاریم تا بتوانیم در آن دو بازی هم به پیروزی رسیده و جام را بالای سر ببریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از هواداران ممنون هستم و نمی دانم چطور محبت هایشان را جبران کنیم جز اینکه بتوانیم به عشق آنها جام را بالای سر ببریم. ما در بازی برگشت هم منتظر آنان هستیم و مطمئنم می توانیم در کنار یکدیگر جشن قهرمانی بگیریم.