وام مسکن سهم صنعت در تسهیلات بانکی را بلعید

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه اول امسال را شاید بتوان یکی از متفاوت ترین دوران برای اقتصاد ایران دانست. نرخ ارز به شدت رشد کرد و بسیاری از بازارهای نقد شونده جذابیت یافتند اگرچه باید اقبال مردم نسبت به خرید کالاهای مصرفی را هم به آن اضافه کرد.

اکنون اگر چه بازار اندکی آرام شده و بسیاری از دارایی ها برای سرمایه گذاری از روند هیجانی به سیر منطقی روی آورده اند اما به هرحال این تصمیمات زودگذر ، اثر خود را در بازار بر جای گذشته است.

اکنون آمار و ارقام و کارنامه های عملکردی بخش های مختلف به خوبی اثر این موج فراگیر را نشان می دهد.

بانک ها نیز خود را با این فضا تطبیق داده و در شرایطی که منابع کمی را به تسهیلات اختصاص داده اند اما اثرات حرکت نقدینگی را در گزارش های آنها نیز می توان دید.

کارنامه تسهیلات پرداختی بانک ها در نیمه نخست سال ۹۷ از رشد ۱۲.۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها حکایت دارد که به زعم بسیاری از فعالان اقتصادی، برخی از این رشد تسهیلات دهی مربوط به امهال وام ها بوده است.

نکته حائز اهمیت کاهش سهم بخش های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی و نیز بازرگانی از تسهیلات اعطایی بانک ها است؛ در مقابل، افزایش حدود ۵۱ درصدی تسهیلات خرید مسکن در این گزارش به خوبی مشهود است.

اگرچه رقم تسهیلات اعطایی برای تأمین سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی بانک ها کاهش یافته اما میزان تسهیلات پرداختی امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۷.۹ درصدی را نشان می دهد. با این وجود، تولید کنندگان بر این باورند که سهم بالایی از وام های پرداختی نداشته اند.

آمار سامانه تسهیلات و تعهدات براساس اطلاعات ارسالی بانک ها نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات ۹ درصد، صنعت و معدن ۲۸ درصد، مسکن و ساختمان ۹ درصد، بازرگانی ۱۳.۷ درصد، خدمات ۴۱ درصد و موارد متفرقه ۰.۱ درصد بوده است. این در شرایطی است که سهم کل بخش ها از ایجاد واحدها ۸.۷ درصد، تأمین سرمایه در گردش ۶۱.۴ درصد، تعمیر ۱.۸ درصد، توسعه ۵.۱ درصد، خرید کالای شخصی ۷.۴ درصد، خرید مسکن ۵.۴ درصد و سایر موارد ۱۰.۱ درصد بوده است.