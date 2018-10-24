۷۲ محله ناکارآمد و بافت فرسوده در ۱۲ شهر استان بوشهر شناسایی شد

فرزاد رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور شناسایی محلات ناکارآمد و بافت فرسوده در شهرهای استان بوشهر اقدامات و پیگیریهای لازم انجام شده است و اکنون در ۱۲ شهر این محلات و بافتها شناسایی شده است.
وی مساحت این بافتهای فرسوده را هزار و ۶۸۵ هکتار عنوان کرد و ادامه داد: ۷۲ محله ناکارآمد در استان شناسایی شده که ۱۸۳ هزار نفر در بافتهای فرسوده و محلات ناکارآمد استان بوشهر سکونت دارند.
بازآفرینی ۱۴ محله در استان
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به برنامه ششم بازآفرینی توسعه برای بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله از مجموع دو هزار و ۷۰۰ محله ناکارآمد کشور، خاطرنشان کرد: در استان بوشهر امسال ۱۴ محله در شهرهای بوشهر، اهرم، خورموج و برازجان بازآفرینی میشوند.
وی با بیان اینکه امسال ۱۳ میلیارد تومان برای اجرای پروژههای زیربنایی در این محلات اختصاص یافته است، تصریح کرد: ۷۷ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختها و بازآفرینی ۱۴ محله استان بوشهر نیاز است.
رستمی از ارائه خدمات زیربنایی، روبنایی، مقام سازی و نوسازی منازل، افزایش فضاهای عمومی و توانمندسازی اجتماعی در محلات خبر داد و بیان کرد: برای هر واحد مسکونی ۴۰ میلیون تومان وام با سود ۱۸ درصد پرداخت که ۹ درصد سود آن از سوی دولت تامین میشود.
بوشهر و برازجان دارای بیشترین بافت فرسوده
وی افزود: بیشترین بافت ناکارآمد استان در شهرهای بوشهر و برازجان است که باید ۳۰ درصد اعتبارات عمرانی توسط فرمانداران برای اجیای بافتهای فرسوده اختصاص یابد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از نوسازی ۲۶ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده و محلات ناکارآمد استان بوشهر در مدت ۱۰ سال خبر داد و افزود: احیای این بافتها زمینهساز رونق بیشتر در بافت خواهد شد.
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