کتاب «فرشتگان نجات» به بازار نشر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، خواننده در این کتاب که با مقدمه دکتر غلامرضا جهانشاهی همراه است، در بخش اول که با عنوان «خورشید و ماه تعلیمات عشایر» ارائه شده مطالبی پیرامون محمد بهمن بیگی و جهانگیر شهبازی می خواند.

در بخش دوم، فرشتگان نجات(انسان های شریفی که در روزهای بحرانی در کنار بهمن بیگی ماندند)؛ به بیژن مرادی کشکولی، اسماعیل اوحدیان، سکینه کیانی اسوه صبر و مقاومت و آیت الله مهدوی کنی پرداخته می شود.

اندیشه ماندگار بخش سوم این کتاب را تشکیل می دهد و با عنوان «بهمن بیگی انسانی می اندیشید، تفکرات او می ماند» درخصوص انجمن ادبی استاد آشفته شهرضا، تحلیل کوتاه درباره تعلیمات عشایر و... مطالبی آورده شده است.

در بخش چهارم و پایانی کتاب فرشتگان نجات که ۲۰۸ صفحه است، سپاس نامه ای در رسای بهمن بیگی به رشته تحریر درآمده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب که توسط غلامرضا جهانشاهی نگاشته شده، آمده است: «یکی از ویژگی های این کتاب که آنرا از سایر آثار نوشته شده درباره تعلیمات عشایر متمایز می سازد، بخش نخست آن است. در این بخش که حاصل گفت و گوی مفصل با شخص دوم آموزش عشایر یعنی زنده یاد استاد جهانگیر شهبازی است، خاطرات و نکات آموزنده و ارزنده ای بیان می شود که در هیچ اثر دیگری نیامده است.»

مرادحاصل نادری دره شوری، نویسنده کتاب فرشتگان نجات، از شیفتگان و و مریدان مکتب اندیشه آفرین استاد بهمن بیگی است که دوران تحصیلات ابتدایی خود را در مدارس تعلیمات عشایر سپری کرده است و از جام جانبخش دانش که در کوهستان های زاگرس و دشت ها و تپه ماهورها و ییلاق و قشلاق، از سمیرم تا فارس و سایر مناطق عشایرنشین ایران، نغماتش به گوش می رسید، سیراب گشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرادحاصل نادری دره شوری در ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی، کتابی با عنوان «رمز توفیق» با نگاهی به رمز و راز موفقیت و محبوبیت استاد بهمن بیگی به رشته تحریر درآورد.

شناسه کتاب:

عنوان: فرشتگان نجات

پدیدآورنده: مرادحاصل نادری دره شوری

ناشر: قشقایی-شیراز

مشخصات ظاهری: ۲۰۸ صفحه مصور

موضوع: آموزش عشایری- ایران

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۵

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

صفحه آرایی: مریم رعیتی

طراح جلد: پریسا سبزواری

بها: ۱۵ هزار تومان

شابک: ۱-۳۴-۷۵۲۸-۶۰۰-۹۷۸