به گزارش خبرنگار مهر، حسین فهیمی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی بانک، بورس، بیمه و خصوصی سازی در جمع خبرنگاران گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) تنها نهادی است که مسئول فراهم آوردن زیرساختهای بازار سرمایه بوده و مسئولیت ثبت و نگهداری دارایی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس است، بنابراین وظیفه دارد تشویه معاملاتی در ۴ بورس کشور را انجام دهد.

مدیرعامل سمات افزود: به طور کلی شرکت سپرده گذاری مرکزی تلاش کرده تا شفافیت بالا و اطمینان خاطر زیادی را برای اعضا فراهم کرده و حافظ سپرده‌های مردم باشد، این در حالی است که با توجه به تحولات اخیر بازار سرمایه و اقبال مردم نسبت به حضور در بازارهای نقدشونده، حجم نقدینگی بالایی وارد بورس شده و اگر بتوانیم این امکان را فراهم کنیم که مردم اطمینان حاصل نمایند که پول خود را در بازار سرمایه هزینه کنند، موفقیت بزرگی به دست آمده است.

وی تصریح کرد: ظرفیت عظیمی در بازار سرمایه کشور و همچنین منطقه آزاد کیش برای سرمایه گذاری وجود دارد و بر این اساس تفاهم‌نامه ای نیز میان شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با منطقه آزاد کیش به امضا رسیده که بتوان هر چه بیشتر از پتانسیل‌های بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌ها استفاده کرد.

به گفته فهیمی، در شرایط جدیدی که مشکلات اساسی در بازارهای مالی وجود دارد و نوساناتی را نیز شاهد هستیم، مردم به دنبال سرمایه گذاری بی‌خطر هستند و به جای سرمایه گذاری در بازار ارز و سکه، می خواهند که در بورس و بنگاههای اقتصادی حضور یابند، در حالی که ما برای اجرایی کردن تفاهم نامه مذکور، زیرساختها را فراهم خواهیم آورد.

همچنین در این مراسم انصاری لاری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر راه اندازی بورس نفت نیز گفت: ما به دنبال استقرار مرکز پولی و مالی در کیش بوده و امیدواریم بتوانیم فعالیت جدی را در این زمینه انجام دهیم، این در حالی است که تفاهم نامه ای با بورس تهران مبادله شده و عملا تفاهم نامه ای را که در گذشته در این منطقه بایگانی شده بود را احیا کردیم. بر این اساس امیدواریم بتوانیم از ابزارهای مالی و بازار سرمایه برای پروژه های صنعتی و تولیدی و عمرانی استفاده کرده و هلدینگ سرمایه گذاری راه اندازی کنیم، این در حالی است که مذاکرات اولیه برای راه اندازی بورس نفت نیز با وزیر نفت صورت گرفته و امیدواریم بتوانیم بورس نفت را محقق کرده تا نفت نیز به شکل کالا در بورس کالا عرضه شود.