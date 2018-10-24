به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان طالقان، اظهار کرد: امنیت مهم‌ترین رکن آرامش جامعه است.

وی در ادامه پلیس را ازجمله حافظان امنیت در جامعه دانست و گفت: مردم با داشتن پلیس جامعه‌محور و مقتدر احساس آرامش خواهند کرد.

فرمانده انتظامی استان البرز با تأکید بر اینکه توسعه امنیت پایدار به‌تنهایی و بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: تولید امنیت و آرامش در جامعه نیازمند تلاش و همت همگانی است برای تحقق این مهم مشارکت مردم ضروری است.

سردار محمدیان ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ «کامران ملکی» فرمانده سابق شهرستان طالقان در مدت تصدی این مسئولیت، انتصاب سرهنگ «سید صالح بذرگری» را به سمت فرمانده انتظامی شهرستان طالقان تبریک گفت.