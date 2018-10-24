انتقال آب از خلیج فارس تنها به منظور تامین منابع آبی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرمحمدصادقی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان با موضوع تشریح طرح‌های هفتگانه احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، اظهار کرد: اگرچه منابع آبی استان کم است، اگر منابع آبی را تامین کنیم اما مدیریت مصرف نداشته باشیم، هیچ وقت میزان آب تامین شده پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه آب به سمت توسعه ناپایدار رفته ایم، افزود: حوضه آبریز زاینده ‌رود امروز بیمار است و بارگذاری‌های بیش از حد بر این حوضه، شرایط اقلیمی، سیاست گذاری‌های غلط، مصرف بی رویه‌ و استانی شدن مدیریت حوضه ای باعث شده که بیماری زاینده رود تشدید شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان ادامه داد: از آنجایی که تامین آب از طریق طرح‌های بهشت آباد و سد تونل سوم کوهرنگ با موفقیت همراه بود در تلاشیم با پیگیری‌های وزارت نیرو و مقامات استانی، تونل سوم کوهرنگ نیز تا ۲.۵ سال آینده وارد مدار شده و در تامین آب از آن استفاده کنیم.

وی در ارتباط با انتقال آب از خلیج فارس گفت: انتقال آب از خلیج فارس ابتدا برای صنعت و سپس آب شرب استفاده می‌شود که این طرح تنها به منظور تامین منابع آبی مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

میر محمد صادقی با بیان اینکه کارگروهی برای سازگاری با کم آبی در سطح ملی و استانی تشکیل شده است، اظهار کرد: در این کارگروه مهم ترین قسمت پروژه‌ها که تامین مالی آن است، تدوین و پیش بینی شده و با کمک صنایع تامین مالی خواهد شد.