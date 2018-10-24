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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

مهدی تاج:

فینالیست شدن پرسپولیس اتفاق بزرگ و بی نظیری است

فینالیست شدن پرسپولیس اتفاق بزرگ و بی نظیری است

رئیس فدراسیون فوتبال از فینالیست شدن پرسپولیس به عنوان یک اتفاق بزرگ بی نظیر برای این رشته یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در نشست روسای فدراسیونها با وزیر و معاونین وزارت ورزش و جوانان گفت: صعود پرسپولیس برای اولین بار به فینال جام قهرمانان آسیا بسیار اتفاق بزرگی بود.

وی در  ادامه خاطرنشان کرد: روز ۱۹ آبان رویداد بزرگی در این رقم می خورد و در این روز که فینال لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود نشست کمیته مسابقات afc برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد مهمانان این دیدار گفت: ۲۰ نفر از روسای فدراسیونهای آسیا، ۲۰ نفر از روسای لیگ های آسیا، رییس و هیات رئیسه afc، پنج نفر از فیفا و چهار نفر از یوفا به ایران می آیند و فینال را از نزدیک می بینند.

مهدی تاج خاطرنشان کرد: باید برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا که کمتر از فینال جام ملتهای آسیا نیست آماده شویم که خوشبختانه وزارت ورزش اقدامات را آغاز کرده است. باید با یک هماهنگی و هم افزایی همه جانبه و حساسیت زیاد، همه اقدامات را انجام دهیم تا در روز مسابقه به مشکلی بر نخوریم.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در مجموع اتفاقات بسیار خوبی برای فوتبال ایران رقم خوره که بی نظیر بوده است. امیدوارم بتوانیم یک میزبانی خوب و آبرومند در تهران داشته باشیم و نشان دهیم می توانیم میزبان جام جهانی فوتسال باشیم.

کد مطلب 4440681

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