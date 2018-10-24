فینالیست شدن پرسپولیس اتفاق بزرگ و بی نظیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در نشست روسای فدراسیونها با وزیر و معاونین وزارت ورزش و جوانان گفت: صعود پرسپولیس برای اولین بار به فینال جام قهرمانان آسیا بسیار اتفاق بزرگی بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: روز ۱۹ آبان رویداد بزرگی در این رقم می خورد و در این روز که فینال لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود نشست کمیته مسابقات afc برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد مهمانان این دیدار گفت: ۲۰ نفر از روسای فدراسیونهای آسیا، ۲۰ نفر از روسای لیگ های آسیا، رییس و هیات رئیسه afc، پنج نفر از فیفا و چهار نفر از یوفا به ایران می آیند و فینال را از نزدیک می بینند.

مهدی تاج خاطرنشان کرد: باید برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا که کمتر از فینال جام ملتهای آسیا نیست آماده شویم که خوشبختانه وزارت ورزش اقدامات را آغاز کرده است. باید با یک هماهنگی و هم افزایی همه جانبه و حساسیت زیاد، همه اقدامات را انجام دهیم تا در روز مسابقه به مشکلی بر نخوریم.



رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در مجموع اتفاقات بسیار خوبی برای فوتبال ایران رقم خوره که بی نظیر بوده است. امیدوارم بتوانیم یک میزبانی خوب و آبرومند در تهران داشته باشیم و نشان دهیم می توانیم میزبان جام جهانی فوتسال باشیم.