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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۳۳

هفته دوم لیگ برتر والیبال؛

کاله در خانه حریف به دومین پیروزی رسید/ پیام خراسان شگفتی ساخت

کاله در خانه حریف به دومین پیروزی رسید/ پیام خراسان شگفتی ساخت

در دیدارهای هفته دوم رقابت های لیگ برتر والیبال، کاله مازندران به دومین پیروزی خود دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوم لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه با برگزاری شش دیدار به پایان رسید. در مهمترین بازی هفته تیم کاله مازندران و شهرداری تبریز به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان شاگردان بهروز عطایی موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ شهرداری تبریز را در خانه شکست دهند.

در دیگر بازی هفته نیز نخستین شکست سایپا مقابل فولاد سیرجان رقم خورد و شاگردان پیمان اکبری با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل فولاد سیرجان شکست خوردند.

پیام خراسان که به تازگی وارد رقابت های لیگ برتر والیبال شده و سید محمد موسوی را در اختیار دارد ۳ بر ۲ شهرداری ورامین را شکست داد تا به نخستین پیروزی اش برسد. پیروزی پیام تازه وارد مقابل شهرداری ورامین شگفتی دیدارهای هفته بود.

نتایج کلی دیدارهای هفته دوم لیگ برتر والیبال

* پیکان تهران ۳ - عقاب نهاجا صفر
* شهرداری گنبد ۳ – شهرداری ارومیه صفر
* دورنا ارومیه ۱ - خاتم اردکان ۳
* فولاد سیرجان ۳ - سایپای تهران ۲
* شهرداری تبریز ۲ - کاله مازندران ۳
* پیام خراسان ۳ - شهرداری ورامین ۲

کد مطلب 4440798
ساناز سلیمان آبادی

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