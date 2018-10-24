کاله در خانه حریف به دومین پیروزی رسید/ پیام خراسان شگفتی ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوم لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه با برگزاری شش دیدار به پایان رسید. در مهمترین بازی هفته تیم کاله مازندران و شهرداری تبریز به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان شاگردان بهروز عطایی موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ شهرداری تبریز را در خانه شکست دهند.

در دیگر بازی هفته نیز نخستین شکست سایپا مقابل فولاد سیرجان رقم خورد و شاگردان پیمان اکبری با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل فولاد سیرجان شکست خوردند.

پیام خراسان که به تازگی وارد رقابت های لیگ برتر والیبال شده و سید محمد موسوی را در اختیار دارد ۳ بر ۲ شهرداری ورامین را شکست داد تا به نخستین پیروزی اش برسد. پیروزی پیام تازه وارد مقابل شهرداری ورامین شگفتی دیدارهای هفته بود.

نتایج کلی دیدارهای هفته دوم لیگ برتر والیبال

* پیکان تهران ۳ - عقاب نهاجا صفر

* شهرداری گنبد ۳ – شهرداری ارومیه صفر

* دورنا ارومیه ۱ - خاتم اردکان ۳

* فولاد سیرجان ۳ - سایپای تهران ۲

* شهرداری تبریز ۲ - کاله مازندران ۳

* پیام خراسان ۳ - شهرداری ورامین ۲