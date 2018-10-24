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۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۱۵

تیم والیبال شهرداری ارومیه مغلوب شهرداری گنبد شد

تیم والیبال شهرداری ارومیه مغلوب شهرداری گنبد شد

ارومیه – در پایان هفته دوم مسابقات والیبال لیگ برتر کشور تیم شهرداری ارومیه مغلوب شهرداری گنبد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که سالن المپیک شهر گنبد برگزار می شد تیم گنبد توانست با امتیازات ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۵ مقابل حریف ارومیه ای پیروز شود.

مسعود ذوقی با کمک مرتضی علایی قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند و احمد دامغانی نژاد به عنوان ناظر و حمید حق بین و مسعود یزدان پناه نماینده های سازمان لیگ در این مسابقه بودند.

تیم والیبال شهرداری ارومیه هفته گذشته نیز در دیداری خانگی مقابل پیکان تهران با نتیجه مشابه شکست خورده بود.

این تیم در هفته سوم این رقابت ها با قرعه استراحت روبرو است و در هفته چهارم در آمل به مصاف تیم کاله این شهر می رود.

کد مطلب 4440839

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