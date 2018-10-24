اسامی ۲۵ انیمیشن ارایه ‌شده برای رقابت در اسکار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی چهارشنبه‌ ۲۴ اکتبر اسامی ۲۵ فیلم ارایه ‌شده برای رقابت در بخش اسکار بهترین انیمیشن بلند را اعلام کرد.

در میان این آثار نام انیمیشن پرفروش «شگفت انگیزان ۲»، استاپ موشن «جزیره سگ ها» ساخته وس اندرسون و انیمیشن پیش روی سونی با نام «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» به چشم می خورد.

در این فهرست از کمپانی پخش کننده مستقلGKIDS تعداد زیادی انیمیشن مانند «آتش بازی»، «میرای»، «ام‌اف‌کی‌زد» و «شب کوتاه است، پرسه بزن دختر» حضور دارند. این شرکت مستقل با این تعداد نامزد در کنار پخش‌کننده‌های مهم هالیوود قرار گرفت. چندتا از این آثار که در این فهرست قرار دارند هنوز طبق قوانین به اکران لس آنجلس برای حضور در میان نامزدهای نهایی اسکار نیاز دارند.

فهرست کامل نامزدها

«آنا و برونو»

«گرینچ»

«انسان های نخستین»

«آتش بازی»

«روز خوبی داشته باشید»

«هتل ترانسیلوانیا ۳: تعطیلات تابستانی»

«شگفت انگیزان ۲»

«جزیره سگ ها»

«قوانین جهان»

«لیز و پرنده آبی»

«لو برفراز دیوار»

«ام‌اف‌کی‌زد»

«ماکیا: زمانی که گل موعود شکفت»

«میرای»

«شب کوتاه است، پرسه بزن دختر»

«در جاده خوشبختی»

«رالف اینترنت را خراب می کند»

«روبن برانتِ کلکسیونر»

«گروهبان استوبی: یک قهرمان آمریکایی»

«شرلوک گنومز»

«پا کوچک»

«مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی»

«داستان های دراز»

«تایتان های نوجوان به سینما می آیند»

«تیتو و پرنده ها»

سال گذشته جایزه اسکار این شاخه به انیمیشن «کوکو» محصول کمپانی پیکسار رسید. «بچه رییس»، «نان آور»، «فردیناند» و «دوستدار تو، ونسان» دیگر نامزدهای نهایی اسکار بخش انیمیشن در سال گذشته بودند.

نامزدهای نهایی اسکار روز ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹ مشخص می شوند.

مراسم نود و یکمین دوره جوایز اسکار ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ برگزار می شود.