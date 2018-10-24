به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد یزدی در دیدار دبیر و اعضای کمیته‌های برگزاری همایش علمی پژوهشی «اخلاق و رسانه»، با اشاره به سخنی از امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «این صدایی که تقریباً به اکثر کشورهای اسلامی می‌رسد باید صدایی باشد که اسلام را معرفی کند» گفت: این جمله تکلیف مدیران صدا و سیما را مشخص می‌کند و باید مورد توجه رسانه‌ها باشد.

وی ادامه داد: نکته مهم در این بیان، تبیین تفسیر درست از اسلام است؛ مدیران مختلف با تفسیر به رأی، برداشت‌های مختلفی در اسلام را در ذهن خود می‌پرورانند که بنا به آن عمل می‌کنند و این مسیری اشتباه است.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رسانه‌ها را از ارکان حاکمیت و زبان گویای نظام عنوان کرد و اظهار داشت: نقش رسانه‌ها در اداره جامعه بیش از نقش دانشگاه‌ها است و آحاد جامعه را تربیت می‌کند.

وی پرداختن به اخلاق، وظایف، عمل و کارکرد رسانه را لازم دانست و گفت: رسانه به دو نحو مستقیم و غیر مستقیم مردم را آموزش می‌دهد که در رسانه ملی بیشتر به آموزش مستقیم توجه می‌شود اما نقش آموزش غیر مستقیم بسیار بیشتر است؛ لباس، آرایش، نشست و برخاست و مسائل دیگر برای بینندگان آموزنده است؛ آن‌ها سعی می‌کنند که همان اعمال و گفته‌ها را تکرار کنند و در این تقلید آن اعمال و رفتار را مناسب و شایسته می‌دانند.

آیت‌الله یزدی نوع دکور و تنوع پوشش در رسانه ملی را مورد توجه قرار داد و افزود: تجمل در ظواهر برنامه‌های صدا و سیما، روح اشرافی‌گری و توجه به تجملات را در جامعه آموزش می‌دهد که موجب سختی افرادی می‌شود که توانایی تجهیز خانه‌ها و زندگی خود را به مدلی که تبلیغ می‌شود ندارند؛ در بعضی موارد نیز تبلیغ فرهنگ غرب به چشم می‌خورد که به این اثرگذاری در اخلاق و رفتار عامه مردم توجه خاصی نمی‌شود.

آیت‌الله یزدی در پایان تأکید کرد: همایش اخلاق و رسانه باید معیارهای درست اخلاق در رسانه را برای رسانه‌ها معین کند و آگاهی بخش باشد.

در ابتدای این جلسه محمدحسین ظریفیان دبیر همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه تاریخچه‌ای از فعالیت‌های صدا و سیما در حوزه دین و رسانه ارائه داد و افزود: اداره کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما با هویتی حوزوی رسانه‌ای، حلقه‌ واسط بین سازمان صدا و سیما و حوزه است؛ از مأموریت‌های آن تدوین و گسترش دانش نظری و ادبیات دینی در حوزه دین و رسانه و از جمله اخلاق و رسانه است.

وی ادامه داد: فقدان کار بنیادی و کاربردی در حوزه اخلاق و رسانه ما را به برگزاری همایش اخلاق و رسانه تشویق کرد که دبیرخانه این همایش تاکنون بیش از سیصد چکیده مقاله دریافت کرده است و دانشگاه‌های برتر، حوزه‌های علمیه و مجموعه‌های داخل و خارج سازمان صدا و سیما همگرایی خوبی را انجام داده‌اند.