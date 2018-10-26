ترافیک روان در محور ایلام-مهران

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در محور ایلام- مهران شاهد بار ترافیک روان هستیم، با توجه به این که دیشب در طول محورهای مواصلاتی بارندگی را داشتیم در مقطعی تونل راه کربلا ریزش پیدا کرد و برای مقطعی بسته شد ولی هم اکنون تونل جهت تردد پاکسازی و باز است.

وی افزود: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است و همکاران در طول محورهای مواصلاتی حضور فعال دارند، تمهیدات ترافیکی با توجه به این که صدور ویزا فقط تا ساعت ۱۲ امشب است در خصوص دور برگشت زائرین اربعین حسینی توسط پلیس راه انتظامی استان اندیشیده شده است.

وی گفت: در دور برگشت آمادگی پذیرای زائرین اربعین حسینی را داریم همچنین می توانیم از محورهای مواصلاتی دیگر به عنوان محور جایگزین استفاده کنیم.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین علت تصادفات در محورهای مواصلاتی سرعت غیر مجاز بوده است، قطعا بعضی از رانندگان با عجله و شتاب رانندگی می کنند توصیه می کنیم بدون هر گونه عجله و شتاب با صبوری رانندگی کنند که در طول محورهای مواصلاتی شاهد حوادث نباشیم.