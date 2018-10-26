اربعین قدرت گفتمان جهانی شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده امام جمعه مرند، امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه مرند در حسینیه امام خمینی(ره) تصریح کرد: امروز بمباران عجیبی علیه مکتب تشیع صورت می گیرد، شیعیان نیز باید برای اثبات مسلمانی خود، با عمل نه با شعار اقدام کنند.

وی افزود: امانتداری، عمل به وعده و صداقت و راستگویی ملاک مسلمانی است وگرنه اندازه و بزرگی جانماز و جای مهر بر روی پیشانی، نشانه مسلمان بودن نیست.

امام جمعه مرند در ادامه با اشاره به فرا رسیدن اربعین حسینی اظهار داشت: دنیا آماده شده تا حماسه بی نظیر مردمی در پیاده روی اربعین را تماشا کند، اختلاف های دینی و تنوع سنی در این حماسه اوج می زند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده ادامه داد: اربعین یک اجتماع عظیم معرفتی، سیاسی، فرهنگی، معنوی و قدرت نمایی و قدرت گفتمان جهانی شیعه است.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار امام حسین(ع) در تداوم و حفظ دین الهی خاطرنشان کرد: اربعین شهادت هیچ یک از ائمه اطهار(ع) برگزار نمی شود اما اربعین شهادت امام حسین(ع) به برکت پاسداشت و احیای دین پیامبر خدا، پس از هزاران سال برگزار می شود.

امام جمعه مرند تصریح کرد: شهدا مدافع حرم و حریم اهل بیت(ع) و صداقت هستند و جایگاه ویژه ای در بین مردم دارند، اما در بین برخی شهدا، افرادی به درجات رفیعی دست پیدا کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده با اشاره به تبلیغات سوء دشمنان علیه مکتب تشیع عنوان کرد: خورشید اسلام ناب محمدی به برکت امام حسین(ع) از نظام اسلامی ایران طلوع کرده که باید به یک گفتمان جهانی تبدیل شود.

وی ادامه داد: اگر همکاری دولت و ملت ایران و عراق وجود نداشت حماسه پیاده روی اربعین محقق نمی شد، اما دشمن به دنبال ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی است.

امام جمعه مرند تاکید کرد: رمز عملیات اربعین، شعار «هیئات من الذله» است و بقای دین اسلامی مرهون خون شهدای کربلاست.

موافقت مجلس با الحاق ایران به CFT به اختلاف تبدیل نشود

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده در بخش دیگری با اشاره به سالروز اعتراض امام خمینی(ره) به امضای کاپیتولاسیون عنوان کرد: ما به امریکا اعتماد نداریم و به قراردادی که بیگانگان تنظیم می کنند بدبین هستیم، و اخیرا مساله موافقت مجلس با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نباید به یک اختلاف درونی تبدیل شود و امضا کنندگان آن را خائن خطاب کنیم.

وی همچنین یاد و نام شهید فهمیده را گرامی داشت و گفت: باید از بسیج لشکر مخلص الهی حمایت کنیم و اگر حرکت های اشتباهی صورت می گیرد، باید اصلاح شود چرا که بسیج نقش موثری در جامعه به ویژه در بین نسل نوجوان داشته است.

امام جمعه مرند در بخش پایانی با محکوم کردن حمله عربستان به یمن عنوان کرد: بن سلمان فکر می کند می تواند با حمله به کودکان و مردم بی پناه یمن، می تواند آن ها را از بین ببرد، آل سعود یک خنجر در قلب جهان اسلام است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده افزود: استکبار جهانی معتقد است هر کس با ما نیست بر ماست اما ملت ایران در ۴۰ سال اخیر ثابت کرده که تحریم ها و تهدیدها علیه انقلاب اسلامی، کارساز نیست.