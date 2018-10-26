روایت تاسیس نخستین حسینیه در لبنان در مستند "حسینیه فاطمیه"

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند فاطمیه روایتی از داستان نخستین حسینیه ای است که حدود چهل سال پیش بوسیله حاج حسین حامد عزیزی در لبنان تاسیس شد.

حسینیه فاطمیه از چهل سال گذشته تا امروز حتی در زمانی که بخشی از بیروت به اشغال نیروهای صهیونیستی در آمده بود در دهه اول محرم به فعالیت خود ادامه داده است.

ساختمان حسینیه فاطمیه یکبار در زمان جنگ ۳۳ روزه کاملا ویران شد اما امروز با گذشت چهل سال و داشتن خاطرات و تاریخی پرفراز و نشیب هنوز محفل و مجلس ارادتمندان به ابا عبدالله الحسین و اهل بیت در لبنان می باشد و بسیار معروف است.

مستند تک قسمتی حسینیه فاطمیه به تحقیق و کارگردانی سعید غفاری در دفتر نمایندگی سازمان صداوسیما در لبنان تهیه و تولید شده است