فاصله درآمدی رو به افزایش است/دولت برای حفظ ارزش پول کاری کند

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز رأس ساعت ١٣ در مجلس شورای اسلامی وضعیت وزیران و تعیین تکلیف و کارنامهشان موردبررسی قرار میگیرد همچنین طبق مصوبات مجلس، چهار وزیر بهطور قطعی به مرحله انتخاب رسیده و جلسه بررسی و توضیحات وزرا تا ساعت ١٩ امروز ادامه دارد.
وی در بخش دیگری با اشاره به انتخاب نمایندگان بر اساس استان موردنظر، خاطرنشان کرد: هفته گذشته در مجلس طرحی تحت عنوان انتخاب نمایندگان بر اساس استانی بودن اعلام شد و با توجه به قراردادها لازم است که برخی از مسئولان استانی در شهرستانها به استان مربوطه رجوع کرده و طی دو مرحله رأیگیری انجام شود.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه منشاء گرانیهای اخیر را عدم مدیریت صحیح دانست و تصریح کرد: بسیاری از مردم و مسئولان دلیل گرانیهای اخیر را افزایش دلار تلقی کردند اما اکنونکه با کاهش قیمت دلار مواجه هستیم، سؤال ما این است که چرا قیمتها ثابت مانده؟ شاید بتوان این ثبات گرانی را اختلالی در برنامهریزی و عدم مدیریت صحیح تلقی کرد.
بهمنی از کاهش ارزش پول خبر داد و افزود: امروزه با افزایش بیرویه کالا، شاهد افزایش مشکلات مردم و کاهش قدرت خرید هستیم، یکی از چارهاندیشیهای مناسب هیئت دولت جهت بهبود این شرایط، تطبیق دادن شرایط مردم و قیمتها است.
وی بابیان اینکه فاصله درآمدی رو به افزایش است، تأکید کرد: دولت برای حفظ ارزش پول باید اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد زیرا متأسفانه با ادامه این وضعیت فاصله درآمدی از حد افزایش خود عبور میکند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به مکاتبات با اعضای دولت تصمیم بر آن شده است که دو مرحله ٣٠٠ هزار تومان و یا بستههای حمایتی به خانوادههایی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، تحویل داده شود.
بهمنی در بخش دیگری با تأکید بر مهاجرتپذیری استان البرز، گفت: به دلیل افزایش مهاجرت و منطقه جغرافیایی وسیع استان لازم است که مسئولان توجه بیشتری به منابع و مشکلات داشته باشند تا اعتماد و رضایت شهروندان جلب شود.
نظر شما