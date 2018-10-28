برخورد قاطع پلیس با تالارهای متخلف عروسی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی اکبری اظهار داشت: در طرح جدید نظارتی، علاوه بر بررسی‌کمیت و کیفیت عملکرد تالارها به عکاس‌ها و فیلمبرداران نیز توجه ویژه‌ای می‌شود.

وی افزود: ازآنجا که عکس‌های شخصی زیادی از مردم در فضای مجازی پخش شده و در این مورد شکایت بسیار است، اداره نظارت بر اماکن عمومی استان نظارت ویژه‌ای بر فعالیت عکاس‌ها وفیلمبرداران مجالس خواهد داشت.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی کرمانشاه بیان کرد: بدون شک ماموران نظارت بر اماکن عمومی استان با عکاس و فیلمبردار بدون مجوز هیچ‌گونه تعارفی ندارند به صورت قانونی با آنها برخورد می‌کنند.

وی گفت: مدیران مراکز پذیرایی و تالارها باید تلاش جدی خود را به منظور فراهم کردن بستر مناسب و همچنین نهادینه کردن رفتارهای شایسته با حفظ ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی به عمل آورند.

اکبری همچنین درباره آخرین ضوابط و مقررات برپایی مراسم عروسی، عنوان داشت: جداسازی سالن‌های زنانه و مردانه از یکدیگر، عدم نصب دوربین در سالن‌های زنانه و عدم به‌کارگیری کارکنان زن در بخش آقایان و بالعکس از جمله موارد مهمی است که مدیران تالارها باید به آن توجه داشته باشند.

وی بیان کرد: بدون شک این موارد نیز در بازرسی ها مورد توجه قرار میگیرد و با صاحبان آتلیه‌های متخلف برخورد می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی کرمانشاه با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر وضعیت پارکینگ‌های تالارهاگفت: برای پارکینگ تالارها باید تیم نظارت در نظر گرفته شود تا رفت و آمد افراد به داخل تالار را کنترل کنند.