به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی درباره وضعیتش با تیم پدیده و اینکه مدیران باشگاه مشکلات تیم را پذیرفته اند، گفت: فعلا که اتفاق جدیدی رخ نداده است. قرار است امروز جلسه ای در استانداری برگزار شود تا مدیران پدیده، مدیران باشگاه، مدیران تربیت بدنی و یکی دو تصمیم گیر درباره بحث پدیده حضور دارند. باید ببینیم خروجی جلسه چه می شود. فعلا که تمرینات برگزار نمی شود. من و همکارانم در تیم حضور نداریم. تیم در حالت تعلیق است و کار جدیدی صورت نگرفته است.

سرمربی پدیده که با برنامه تهران ورزشی گفتگو می کرد، درباره اینکه آیا حضورش در جلسه لازم نبود؟ تصریح کرد: خیر از طرف باشگاه آقای وطنخواه حضور دارد. حضور من لازم نبود. آنها تصمیم گیرنده هستند. فکر می کنم جلسه مهمی باشد. فکر می کنم تا ظهر امروز خبرهایی بشود.

وی درباره اینکه مسئولان باشگاه قبلا قول همکاری داده بودند، تاکید کرد: «چشمم آب نمی خورد». آنقدر این جلسات در این ماه ها تشکیل شده است که خودمان واقعا خسته شده ایم و زیاد به جلساتی که برگزار می شود، اعتقادی نداریم ولی امروز جلسه مهمی است. امکان دارد مالکیت از شرکت مادر پدیده گرفته شود و بخواهند به یک نفر دیگر واگذار کنند که پروسه واگذاری هم یکی دو ماه طول بکشد. نمی دانم؛ اوضاع در مشهد زیاد خوب نیست. برعکس جایگاهمان در جدول، اوضاع از نظر سیستم مدیریتی و مالی خوب نیست.

سرمربی پدیده در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد به پدیده برگردد؟ گفت: من تصمیمم را (برای کنار رفتن از سرمربیگری) گرفته ام. با بازیکنانم خداحافظی کرده ام. امکان کار کردن نیست. خیلی تلاش کردم و جلسات متعددی با مدیران باشگاه و مسئولان استانی داشتم ولی همه جلسات بی نتیجه بود. الان دو سه ماه است که کارمان شده است جلسه و جلسه. پدیده جزو دو تیمی است که کمترین هزینه را داشته است. میانگین قرارداد بازیکنان ما ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. خودم گاهی اوقات وقتی شرایط بچه ها را می بینم خجالت می کشم. بعضی بچه ها حتی پول ندارند کفش استوک بخرند و از بقیه قرض می گیرند.

وی ادامه داد: این همه بی توجهی و سهل انگاری برای این تیم جای سئوال دارد. واقعا متاسف شدم. هر روز هم به تعداد هوادارانمان اضافه می شود ولی از آنطرف توجه مسئولان کمتر می شود. باید در این بحث رابطه مستقیم باشد ولی این رابطه معکوس شده است. این کارشان قابل باور نیست. شاید ورزش را دوست ندارند. این کار هزینه کمی دارد و مردم زیادی را به ورزشگاه می کشاند. بازی به بازی تعداد هوادارانمان بیشتر می شود. ۱۴ تا ۱۵ هزار هوادار به ورزشگاه می آیند و خوش می گذرانند و احساس خوبی می گیرند اما گویا اینها مهم نیست.

گل محمدی درباره اینکه گفته می شود از تیم های ذوب آهن و فولاد پیشنهاد دارد و برای همین از سرمربیگری پدیده کناره گیری کرده است، گفت: داشتن پیشنهاد یک اتفاق طبیعی است. بنده به عنوان یک مربی موفق در لیگ برتر هستم. بعضی از باشگاه ها هم در نتیجه گیری مشکلاتی داشتند. این گمانه زنی ها همیشه هست. وقتی بحث نرفتنم به مشهد باشد، این گمانه زنی بازهم مطرح می شود. فکر نمی کنم بحث پیچیده ای باشد! اگر این اتفاق بیافتد فکر نمی کنم خیلی جای سئوال باشد و طبیعی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کاملا از تیم پدیده جدا شده است و یا ممکن است بعد از جلسه امروز در باشگاه مجددا کارش را در پدیده از سر بگیرد؟ گفت: جلسه امروز اگر خروجی هم داشته باشد و بخواهند تیم را واگذار کنند، پروسه اش طولانی می شود در حالی که مشکل ما روزانه است. ما هر روز مشکل داریم.

سرمربی تیم پدیده خاطرنشان کرد: پدیده ای ها دو هفته پیش خودشان تماس گرفتند و گفتند که ما از شما حمایت می کنیم. انتظار کمک هم نداشتیم ولی خودشان تماس گرفتند و گفتند به بازیکنان اعلام کنیم با قدرت بیایند. من هم به بازیکنانم همین حرف را منتقل کردم. بازیکنانم خوشحال شدند ولی مسئولان دوباره وسط راه برگشتند. اگر نمی خواستند بیایند چرا تماس گرفتند. نمی دانم چرا این کار را کردند. مشکل ما روزانه است و نمی توانیم ادامه بدهیم. دیگر رویم نمی شود به صورت بازیکنانم نگاه کنم. فعلا سر تمرین نمی روم تا تصمیم اساسی گرفته شود. ببینیم امروز هم چه می شود ولی «چشمم آب نمی خورد».

گل محمدی همچنین با اشاره به کیفیت لیگ در این فصل اظهار کرد: سطح مسابقات بالا رفته است و قهرمان شدن کار سختی شده است اما تعطیلات لیگ کیفیت مسابقات را پایین می آورد و کار را برای مربیان و باشگاه ها سخت می کند. بعد از دو سه هفته تعطیلی باید دوباره تیم را در شرایط مسابقه نگه داریم ولی این امکان وجود ندارد چون باید با تیم های لیگ برتری بازی کنیم که هزینه هایش زیاد است. این یک مقدار روی کیفیت تیم هایی مثل ما اثر منفی می گذارد.

وی افزود: شنیده ام در نیم فصل، لیگ ما حداقل ۵۰ روز تعطیل است. این ۵۰ روز برای یک لیگ خیلی زیاد است. ما با ۳۸ روز تمرین لیگ را شروع کردیم ولی حالا ۵۰ روز مسابقات تعطیل می شود. چقدر باید بدنسازی و کار انجام بدهیم؟ از این تعطیلات غصه ام گرفته است.