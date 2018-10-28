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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

توزیع علوفه برای آهوان منطقه شکار ممنوع قراویز

توزیع علوفه برای آهوان منطقه شکار ممنوع قراویز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرپل ذهاب از توزیع بیش از ۴۰۰ کیلوگرم جو و علوفه برای آهوان در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرپل ذهاب از توزیع بیش از ۴۰۰ کیلوگرم جو و علوفه برای آهوان در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز خبر داد.

شهرام مظفری زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرپل ذهاب با اعلام این خبر گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و کمبود علوفه برای آهوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز، نسبت به تهیه بیش از ۴۰۰ کیلوگرم جو و علوفه اقدام که توسط محیط بانان این شهرستان در منطقه مذکور توزیع شد.

وی افزود: پایش منطقه توسط محیط بانان سرپل ذهاب بطور مداوم صورت می گیرد و در صورت بروز هرگونه تخلف با شکارچیان برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.

منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز سرپل ذهاب با وسعت حدود ۴ هزار هکتار زیستگاه مناسبی برای آهوان ایرانی در غرب کشور به شمار می‌رود.

کد مطلب 4443649

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