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۷ آبان ۱۳۹۷، ۸:۴۱

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام:

زائران در صورت پیدا نکردن خودروی خود با ۱۱۰ و ۱۲۰ تماس بگیرند

زائران در صورت پیدا نکردن خودروی خود با ۱۱۰ و ۱۲۰ تماس بگیرند

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: زائران در صورت پیدا نکردن خودروی خود با ۱۱۰ و ۱۲۰ تماس بگیرند.

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاهد بازگشت خیل عظیم عاشقان و دلباختگان اباعبدالله الحسین(ع) به کشور هستیم ترافیک در جاده ها پرحجم و سنگین است، اما تردد به صورت روان انجام می گیرد.

وی افزود: قطعا پیاده روی طولانی خستگی جسمانی برای زائران به همراه داشته منشا بسیاری از تصادفات مرگبار خستگی و با حالت خواب آلودگی بوده است، از رانندگان درخواست داریم با حالت خواب آلودگی به رانندگی نپردازند.

وی تصریح کرد: امسال برنامه بسیار خوبی برای استراحت زائرین پیش بینی شده از پایانه مرزی مهران تا خود شهر مهران و در بین راه های که به سمت دیگر استان های کشور موکب های جهت پذیرای و استراحت زائرین برپا شده است.

ناصری افزو: رانندگان می توانند از آنها استفاده کنند همچنین از تمام رانندگان درخواست داریم قبل از سفر نسبت به سلامت تامین خودرو خود اطمینان پیدا کنند بعد به سفر خود بپردازند.

وی ادامه داد: بسیاری از خودروهای زائرین در سطح شهر مهران و در معابر پارک کرده بودند که باعث انسداد تردد می شد به همین دلیل ما این خودروها را به پارکینگ ها جابجا کردیم زائرین در صورت این که خودروی خود را پیدا نکردند از طریق سامانه ۱۲۰ و ۱۱۰ می توانند از محل پارک خودرو خود اطلاع پیدا کنند.

کد مطلب 4444415

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