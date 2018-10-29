آخرین وضعیت پیگیری وزارت علوم برای ارز فرصت مطالعاتی

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان امور دانشجویان پیگیر تعیین نرخ ارز فرصت مطالعاتی دانشجویان است و در صورت تعیین این نرخ پرونده های جدید برای متقاضیان سال ۹۵ باز خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه بودجه پیش بینی شده برای نرخ ریالی ارز فرصت مطالعاتی دانشجویان، در بودجه ۳ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود بنابراین درحال پیگیری هستیم تا نرخ ریالی جدید تعیین شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری متاثر از نوسانات نرخ ارز بود که تا تامین ارز با نرخ جدید وقفه ای در اعزام ها ایجاد شد.

صدیقی عنوان کرد: تا پایان شهریورماه تمامی متقاضیانی که دارای ویزا بودند اعزام شدند که تعداد آنها ۸۵۰ نفر بود.

وی اظهارداشت: همچنین هزینه اعزام متقاضیانی که ویزا داشتند و اعزام آنها به مهرماه رسید با ارز شهریورماه تامین شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بیشترین تلاش سازمان مربوط به بودجه سال ۹۸ است که در این بودجه قیمت ارز و ریال را پیشنهاد دهیم و اگر تامین شود، سال آینده به روال گذشته اعزام فرصت مطالعاتی دانشجویان باز خواهیم گشت.